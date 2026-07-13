Cartaz que mostra aliança do PSD com Flávio e ex-ministro de Lula gera polêmica no Maranhão

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Um cartaz eleitoral polêmico no Maranhão causou burburinho ao associar Flávio Bolsonaro a Eduardo Braide e André Fufuca. Braide, que lidera as pesquisas, mantém postura de neutralidade, buscando apoio de ambos os lados da polarização nacional, gerando confusão e debate sobre a autenticidade da chapa.

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No Maranhão, um cartaz polêmico passou a circular nas ruas neste final de semana, bem como nas redes sociais da população do estado. Trata-se de um anúncio de que “a chapa [eleitoral] de [Flávio] Bolsonaro está formada” por lá, no entanto, incluindo imagens do ex-prefeito de São Luís Eduardo Braide — que é filiado ao PSD do também presidenciável Ronaldo Caiado — e do ex-ministro do Esporte do governo Lula André Fufuca (PP).

A imagem gerou confusão entre apoiadores dos três campos políticos (lulismo, bolsonarismo e independentes) na internet, com acusações de que teria sido feita e divulgada para prejudicar algum dos integrantes, e não para, de fato, comunicar uma chapa formal.

Isso se deu porque Braide, que lidera as pesquisas ao governo do estado atualmente, tem afirmado desde 2024 que é um nome que representa a superação da polarização nacional, se colocando como alguém de centro. Há um mês, ele havia anunciado que o ex-ministro do Esporte do governo Lula André Fufuca (PP-MA) estará na sua chapa para disputar uma das vagas ao Senado. No fim da semana passada, ele fez o mesmo movimento para o lado oposto, anunciando o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes Lahesio Bonfim (Novo-MA) — que é ligado ao bolsonarismo — como o segundo nome de sua chapa a disputar o Senado.

Apesar das movimentações para ambos os lados da polarização, Braide tem mantido sua postura de neutralidade e evitado dizer se vai caminhar com Lula ou Flávio Bolsonaro na disputa presidencial.

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Por outro lado, o processo eleitoral do Maranhão conta ainda com outros dois candidatos de peso:

o ex-secretário estadual de Assuntos Municipalistas, Carlos Orleans Brandão (MDB), que é primo de Braide e sobrinho do atual governador, Carlos Orleans Brandão Júnior (sem partido); e

(MDB), que é primo de Braide e sobrinho do atual governador, Carlos Orleans Brandão Júnior (sem partido); e o vice-governador Felipe Camarão (PT) — que é apoiado por Lula e cuja candidatura representa um racha da esquerda no estado.

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VEJA tenta contato com as equipes de Flávio Bolsonaro, Eduardo Braide, André Fufuca e Lahesio Bonfim para comentarem o cartaz.