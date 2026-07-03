Carta de Flávio a Trump alimenta disputa política com Lula, e cientista político vê vantagem para um dos lados

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Política

Carta de Flávio a Trump alimenta disputa política com Lula, e cientista político vê vantagem para um dos lados

Presidente transforma o debate sobre o tarifaço dos EUA em ativo político, enquanto carta enviada por Flávio amplia desgaste da oposição

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 jul 2026, 13h49 | Atualizado em 3 jul 2026, 13h57
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Carta de Flávio a Trump alimenta disputa política com Lula, e cientista político vê vantagem para um dos lados Priorize VEJA no Google

O embate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre a ameaça de novas tarifas dos Estados Unidos aos produtos brasileiros ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. Após o parlamentar encaminhar uma carta às autoridades americanas defendendo o adiamento da adoção das medidas para depois das eleições, Lula acusou a família Bolsonaro de agir contra os interesses do país e classificou seus integrantes como “traidores da pátria”. No programa Ponto de Vista, o cientista político Elias Tavares avaliou que o episódio deixou de ser apenas uma discussão comercial e passou a integrar diretamente a disputa eleitoral de 2026 (este texto é um resumo do vídeo acima).

O que motivou a reação de Lula?

Flávio Bolsonaro enviou um documento de 19 páginas ao governo dos Estados Unidos argumentando que a adoção imediata de novas tarifas sobre produtos brasileiros beneficiaria eleitoralmente o presidente Lula.

Em resposta, Lula publicou mensagens nas redes sociais afirmando que “é inaceitável” que a família Bolsonaro queira submeter o Brasil aos interesses americanos. O presidente também declarou que “nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois” e acusou os adversários de defenderem publicamente o aumento das tarifas contra produtos brasileiros.

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Lula e Trump: os altos e baixos da relação entre os presidentes

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Como o governo tenta evitar o tarifaço?

O governo brasileiro confirmou uma nova rodada de negociações com representantes dos EUA. Novos encontros técnicos deverão ocorrer já na próxima semana, além da expectativa de uma reunião ministerial antes do prazo fixado pelo governo americano para decidir sobre as medidas comerciais.

As conversas envolvem temas como tarifas, barreiras comerciais e outros pontos relacionados à investigação comercial aberta entre os dois países.

Por que o tema ganhou dimensão política?

Ao comentar o episódio, Elias Tavares afirmou que Lula conseguiu transformar o debate sobre as tarifas em uma discussão sobre soberania nacional. “Lula soube ter um ganho político a respeito disso”, afirmou.

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Na avaliação do cientista político, a reação do Planalto permitiu associar a família Bolsonaro ao discurso de submissão aos interesses estrangeiros, fortalecendo a narrativa construída pelo governo.

Como Elias avalia a carta enviada por Flávio Bolsonaro?

Para o cientista político, o documento encaminhado pelo senador ao governo americano acabou produzindo um efeito político desfavorável para a oposição. “Essa carta do Flávio é muito mais um ponto constrangedor, onde ele pede uma ‘alforria’ durante 180 dias justamente para o processo eleitoral”, disse.

Segundo Tavares, o episódio evidencia que o debate deixou de ser estritamente técnico para se transformar em uma disputa de narrativas entre governo e oposição. “O que a gente está vendo aqui hoje não é só uma discussão técnica. O que a gente está vendo é uma discussão muito mais sobre política mesmo”, afirmou.

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Qual é o desafio do governo daqui para frente?

Apesar de reconhecer o ganho político obtido pelo presidente, Tavares afirmou que a estratégia do governo dependerá agora da capacidade de apresentar resultados concretos nas negociações com Washington. Na avaliação dele, apenas o discurso em defesa da soberania nacional não será suficiente caso as tarifas sejam efetivamente implementadas.

“O governo Lula precisa hoje tomar ações além da soberania da fala. Ele precisa mostrar negociações concretas e efetivas a respeito do tarifaço”, afirmou.

Segundo o cientista político, enquanto o governo procura sustentar a narrativa da defesa dos interesses nacionais, a oposição tenta reduzir os desgastes provocados por manifestações anteriores de integrantes da família Bolsonaro sobre o tema, ampliando a dimensão eleitoral de uma disputa que começou no campo da política comercial.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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