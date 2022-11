Carta ao Leitor: Um voto de confiança

“Os problemas da vitória são mais agradáveis que os problemas da derrota, mas não menos difíceis.” O ex-­primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que manteve o Reino Unido de pé durante os momentos mais dramáticos da II Guerra, era um grande líder — e também um excepcional frasista. Bem-humorado, arguto, ele retirava da sua experiência diária ensinamentos que conseguia sintetizar em palavras com maestria. Churchill sabia que a glória é quase sempre mais insidiosa e ardilosa do que a derrocada. Afinal de contas, a história não termina depois de um triunfo, especialmente para aqueles que conquistam uma posição de liderança. Em muitos casos, os obstáculos ganham, a partir dali, uma incrível magnitude e põem o vencedor diante de uma sequência de percalços — sim, muitas vezes mais agradáveis que os da derrota.

Na semana passada, os brasileiros elegeram Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Trata-se de uma incrível virada na carreira política do ex-líder sindicalista, que saiu do Palácio do Planalto com uma invejável aprovação, elegeu sua sucessora, mas acabou passando 580 dias na cadeia por causa de acusações de corrupção durante o seu governo. Numa reviravolta digna de clássicos da literatura, recuperou seus direitos políticos graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e pôde concorrer novamente. Na eleição mais apertada da história, bateu Jair Bolsonaro por pouco mais de 2 milhões de votos. Com tal façanha, Lula reescreve sua biografia e volta ao topo da política nacional, algo que poucos achavam provável há menos de dois anos. Vale ressaltar que nenhum outro postulante esteve na condução do país por três mandatos conquistados pelo voto popular.

Como dizia Churchill, no entanto, a história não acaba depois de uma grande conquista. Até porque o Brasil vive hoje uma situação muito diferente daquela que Lula encontrou há vinte anos, quando recebeu a faixa presidencial pela primeira vez. Esta semana, VEJA detalha doze grandes desafios que o próximo presidente enfrentará. Alguns mais imediatos e outros de médio prazo, mas todos afeitos a exigir ação eficaz do mandatário. São obstáculos que passam pela área econômica, pelas relações internacionais, por problemas ligados ao meio ambiente e também pela política, com um Congresso mais conservador e, em tese, mais refratário às ideias do líder petista. Na posição de um veículo a favor do crescimento democrático e econômico do Brasil, VEJA torce para que o presidente eleito seja bem-sucedido na resolução dos problemas nacionais. De nossa parte, continuaremos comprometidos com a missão que nos trouxe até aqui: a fiscalização de todos os poderes, dentro das práticas de um jornalismo de alto nível, na defesa de valores e princípios, e não de pessoas ou partidos. Boa sorte, presidente.

Mauricio Lima, diretor de redação de VEJA

Publicado em VEJA de 9 de novembro de 2022, edição nº 2814