Carta ao Leitor: Temporada de definições

Ainda que as pesquisas para a sucessão presidencial indiquem Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro numa folgada dianteira contra os adversários, ambos sabem que dormir sob os louros do favoritismo, numa eleição dessa magnitude, pode ser fatal. O mesmo, aliás, vale para candidatos aos governos estaduais e parlamentares ou aspirantes a entrar no Congresso. Na política brasileira, não existem posição confortável e popularidade permanente. Estamos a menos de sete meses da votação, é verdade, mas isso representa uma eternidade para os voláteis padrões da corrida eleitoral. Viradas surpreendentes costumam ocorrer, nomes desconhecidos podem atropelar na última semana (o mais recente foi Wilson Witzel na disputa para governador do Rio) e favoritos deixam essa condição privilegiada por uma declaração desastrada (Ciro Gomes em 2002). É importante lembrar, por sinal, que o curso dos dois últimos pleitos foi alterado pelo imponderável, por incidentes terrivelmente trágicos: a queda do avião de Eduardo Campos, em 2014, e o atentado contra Bolsonaro, em 2018.

Nessa disputa, tão sujeita a imprevistos de toda sorte, no entanto, há etapas essenciais, ciclos que simbolizam um novo estágio dessa corrida. Neste momento, estamos adentrando num deles. Na semana que vem, pelas regras vigentes, governadores e ministros que vão concorrer precisam deixar o cargo que ocupam. No mesmo prazo, será fechada a janela para o vaivém partidário. Com isso, consolidam-se alianças, nomes de candidatos e o tabuleiro do jogo político daqui para a frente ganha um formato mais definitivo. No capítulo de acordos partidários, aliás, recebeu merecido destaque nos últimos dias a oficialização do ingresso do ex-governador Geraldo Alckmin no PSB, passo crucial para garantir sua entrada na posição de vice na chapa de Lula. A dupla precisa ser ratificada na convenção do PT, marcada para abril, mas hoje até os críticos de Alckmin dão a fatura como liquidada.

Poucas vezes na história, vale ressaltar, assistimos a uma inversão tão abrupta de papéis. O ex-tucano e o petista sempre foram ferozes adversários, chegando a disputar o segundo turno da eleição presidencial em 2006, com caneladas de parte a parte. Ao longo dos últimos anos, continuaram trocando duras avaliações, tanto no campo econômico quanto nas denúncias de corrupção. Desde o fim do ano passado, porém, ambos começaram a ensaiar um casamento de conveniência, algo que parecia absolutamente improvável até recentemente. Em reportagem, os repórteres Bruno Ribeiro, João Pedroso de Campos e Reynaldo Turollo relatam os bastidores dessa articulação, contam quais são os problemas ainda não superados e projetam como se dará a participação de Alckmin na campanha de Lula. Pelo lado petista, o “projeto Alckmin” foi concebido para aproximar a candidatura do ex-pre­sidente do centro político. Para o ex-tucano, é a chance de voltar ao jogo nacional, depois do vexame de 2018, quando obteve apenas 4,8% dos votos, o pior resultado na história do PSDB. Difícil saber se essa improvável aliança vai funcionar. O certo é que ela materializa uma nova — e fundamental — fase da jornada eleitoral: a temporada de definições.

Publicado em VEJA de 30 de março de 2022, edição nº 2782