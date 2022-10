Carta ao Leitor: Sinais contraditórios

Em um dos seus primeiros atos de campanha, no dia 20 de agosto, o candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, convidou ao palanque montado no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo, a ex-presidente Dilma Rousseff, tirada do cargo em 2016 em meio a um turbulento processo de impeachment. Na ocasião, o convite funcionou como um desagravo a Dilma, que até então havia sido relegada às sombras. No palanque, ela falou à militância e foi ovacionada como vítima de uma conspirata para tirá-la do poder. Desde então, além de São Paulo, Dilma foi chamada a eventos com o candidato no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, além de ter sido uma das principais atrações no comício pós-primeiro turno. Trata-se de uma estratégia que tem deixado tensos alguns membros da coordenação e aliados da campanha petista, pois, como sucessora de Lula, ela implementou uma política econômica desastrosa que lançou o Brasil na pior recessão de sua história.

Economia, como todos sabem, não é um detalhe na condução de um país. Gerar empregos, atrair investimentos e fazer as pessoas prosperarem (apontando, claro, as soluções) deveriam estar entre os maiores objetivos de qualquer pretendente ao Palácio do Planalto. Até aqui, no entanto, Lula acha desnecessário esse capítulo e o pouco que fala tem sido preocupante. Desde o início da campanha, ele já atacou o teto de gastos, defendeu a implantação de programas que acarretarão o aumento dos gastos públicos e promete a revisão de medidas recentes importantes, como a reforma trabalhista e a autonomia do Banco Central. Ao mesmo tempo, procura capitalizar ao máximo possível o apoio de economistas de linha liberal, como Henrique Meirelles, empresários e financistas, com o objetivo de acalmar o mercado financeiro. Nos últimos dias, a rede de simpatizantes se ampliou com a adesão dos pais do Plano Real — no caso, a constelação formada pelos economistas Pedro Malan, Persio Arida, Edmar Bacha e André Lara Resende. Vale ressaltar que todos foram cuidadosos o suficiente ao demarcar que o apoio se dá mais pela rejeição ao presidente, especialmente pelos seus arroubos antidemocráticos, do que por afinidade com o petismo.

Ao preferir o silêncio num tema tão importante, Lula pode estar perdendo uma excepcional oportunidade de sacramentar sua vitória nas urnas. Antes de sua primeira eleição, em junho de 2002, ele assinou um pacto conhecido como Carta ao Povo Brasileiro, em que se comprometia a honrar contratos, a seguir o controle das contas públicas e a combater a inflação. Depois do compromisso firmado, ganhou apoios e adesões fundamentais para receber a faixa. Na versão que disputa seu terceiro mandato, ele prefere apontar para o passado, quando o Brasil e o mundo estavam em situações completamente diferentes, evitando falar do seu plano para o futuro. Numa postura excessivamente confiante, acha que não precisa entrar nesses assuntos porque seus governos anteriores falam por ele (detalhe: Guido Mantega, o ministro que conduziu o país à recessão, assumiu o cargo no segundo mandato de Lula). Questionado sobre sua pauta econômica, elabora discursos vagos marcados por conceitos como “credibilidade, previsibilidade e estabilidade”. O ex-presidente evita ainda apontar quem será o condutor de sua política econômica e até mesmo a linha que deverá seguir. Argumenta que só o fará depois de vencer as eleições. Enquanto isso, o país especula e tenta entender os sinais contraditórios emitidos por Lula. Seria muito mais fácil se ele apenas cumprisse o papel de um candidato: expor suas ideias.

Publicado em VEJA de 19 de outubro de 2022, edição nº 2811