Carta ao Leitor: Onde fomos parar?

A cena, gravada por uma câmera de segurança, foi chocante. Durante um aniversário, uma pessoa invade uma festa em Foz do Iguaçu, dispara tiros contra o anfitrião, recebe alguns disparos e os dois caem. Alvejado no peito, o aniversariante morre, deixando viúva e quatro filhos (inclusive, uma criança de 40 dias). Seu agressor, um homem casado e também pai de um bebê, permanecia vivo até o fechamento desta edição, embora em estado grave. Entre os dois, não havia nenhuma questão financeira. Nenhum episódio de traição, dívida nem qualquer outra desavença familiar que lamentavelmente motivam tragédias como essa. Na verdade, nem se conheciam. A explicação para um ato tão bárbaro, tão selvagem e desnecessário está numa área que deveria ser permeada pelo debate de ideias, pela razão e pelo intelecto, e não pela violência: a política.

Infelizmente, em pleno século XXI, vivemos um momento de amplo retrocesso nesse campo. A polarização que hoje divide o país tem estimulado um discurso de ódio, de intolerância, do “nós contra eles”. De um lado e do outro, seguidores agem de forma fanática, defendendo o candidato com o qual se identificam espalhando fake news, discutindo asperamente em grupos de WhatsApp ou em eventos e, em alguns casos, com agressões verbais e físicas. O exemplo, vale ressaltar, vem de onde jamais poderia vir: de cima. Mesmo esfaqueado por um alucinado na eleição de 2018, o presidente Jair Bolsonaro se comporta como se estivesse sempre numa “guerra santa”, em que vale tudo para a esquerda não voltar ao poder. Na posição de líder, seu apoio ao armamento da população e a agressividade verbal com que trata os “inimigos” mandam uma mensagem estrambótica aos seus seguidores — alguns sem o bom senso necessário para interpretá-la. Lula, vários tons abaixo, ressalve-se, errou ao elogiar no mesmo dia do tiroteio um correligionário preso por agredir um empresário.

Na história brasileira, poucos momentos foram tão sensíveis como o que vivemos hoje. E estamos apenas no início de uma árdua campanha. A largada oficial começa somente no dia 16 de agosto. Pela lógica, a temperatura deve aumentar gradualmente à medida que as candidaturas fiquem livres para espalhar suas ideias por meio de propaganda na televisão e nas redes sociais, o que pode encrespar ainda mais os ânimos exaltados. Se essa dinâmica não for interrompida, novos e tristes episódios como o da semana passada podem vir a acontecer. Aliás, tivemos aqui e ali situações bastante preocupantes, como a bomba caseira em um ato da campanha de Lula na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e um drone que jogava agrotóxico na plateia petista em um evento em Minas Gerais. Seria preciso um gesto de grandeza — de todos os lados — para que a temperatura baixasse. Talvez um encontro com apertos de mão, mostrando que as diferenças não podem ser resolvidas no braço ou a bala, mas com diálogos. Infelizmente, dada a falta de disposição mútua, não é o que deve ocorrer. O que nos resta é torcer para que novas tragédias não se repitam — e que autoridades e órgãos de vigilância fiquem atentos às manifestações populares que virão. O Brasil pede calma.

Publicado em VEJA de 20 de julho de 2022, edição nº 2798