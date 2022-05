Carta ao Leitor: O recado das ruas

“Política é como nuvem: você olha e ela está de um jeito, olha de novo e ela já mudou.” Atribuída ao ex-deputado federal Magalhães Pinto (1909-1996), a famosa frase define com precisão como as ondas de poder são capazes de mudar de direção num átimo de segundo, por uma série de fatores — ora são provocadas por articulações bem-­sucedidas, ora simplesmente ocorrem ao sabor do acaso. Comprovada na história recente do país (como não lembrar do impacto que o atentado a faca contra Jair Bolsonaro teve no pleito de 2018), essa marca de imprevisibilidade parece estar sendo menosprezada em análises sobre as eleições presidenciais deste ano.

Muitos se impressionam e tiram conclusões apressadas com base na enxurrada de pesquisas e no rebuliço das redes sociais em torno dos candidatos. Fica-se com a impressão de que, mesmo com a campanha ainda longe da fase decisiva, o país já se encontra em meio à disputa de segundo turno entre os dois nomes que pularam na frente nas sondagens eleitorais, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Evidentemente, dada a dianteira folgada da dupla em relação aos adversários, é mais provável que esse favoritismo se mantenha nos próximos cinco meses. Mas não deve ser descartada a possibilidade de mudanças nesse cenário — e as margens para que isso ocorra estão longe de ser desprezíveis.

Um recado claro a respeito disso emergiu do retrato das manifestações do 1º de Maio em algumas capitais brasileiras. Inegavelmente, esperava-se uma adesão muito maior aos eventos protagonizados por Lula e Bolsonaro. A realidade das ruas acendeu um alerta para o fato de que, fora a tropa dos seguidores mais fiéis, muita gente ainda não se comoveu com essas campanhas. Aliás, as mesmas pesquisas que trazem os dois em uma liderança folgada apresentam também sinais de possíveis alterações de rumo nos próximos meses. Como mostra a reportagem que começa na página 30, um terço do eleitorado diz que ainda pode mudar o voto até o pleito. Entre os jovens de 16 a 24 anos, o índice de volatilidade sobe para 50%. Números como esses denotam que o jogo ainda não terminou.

Assim como o formato das nuvens, a vontade dos eleitores pode mudar daqui para a frente, sobretudo quando a maior parte das pessoas passar a analisar com mais atenção o histórico político e as propostas dos atuais candidatos. Por enquanto, temos apenas ódio e a lógica da rejeição (votos no Lula porque detestam Bolsonaro, e vice-versa). Enquanto o eleitorado “infiel” é um risco considerável aos atuais favoritos, esse grupo simboliza uma das últimas esperanças dos adversários que tentam virar o jogo. Nessas condições, cinco meses até a definição podem representar uma eternidade na cena política brasileira.

Publicado em VEJA de 11 de maio de 2022, edição nº 2788