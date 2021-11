Carta ao Leitor: Do tribunal para o palanque

A Operação Lava-Jato foi um marco no combate à impunidade no país e mesmo seus críticos, e não são poucos, admitem o extraordinário avanço civilizatório da empreitada. Inicialmente despretensiosa, a investigação conduziu um grupo de procuradores do Paraná às portas de um monumental esquema de corrupção — o maior da nossa história e um dos maiores do mundo. No total, o caso envolveu mais de uma centena de parlamentares, além de governadores, ministros de Estado e quatro ex-presidentes da República — um deles, como se sabe, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou condenado a 26 anos de prisão. Num país acostumado a uma rotina de desvios e à tolerância com os crimes de colarinho-branco, foi um avanço inegável.

Embora bem-sucedida em muitos aspectos, a Lava-Jato também ultrapassou alguns limites inaceitáveis. Na ânsia de condenar quem consideravam suspeitos, os membros da operação atentaram contra o estado democrático de direito, uma ilegalidade revelada pelas mensagens trocadas entre os procuradores de Curitiba e o juiz Sergio Moro. Juntos, eles combinavam estratégias, prazos e procedimentos, o que jamais poderiam fazer. Afinal de contas, pelas leis brasileiras, o magistrado precisa ter uma atuação imparcial durante uma investigação — e não instruir uma das partes em prejuízo da outra. Além dessa grave violação ao devido processo legal, a Lava-Jato provocou muitas dúvidas ao longo de sua duração em relação a um outro fator: Moro e os procuradores teriam, em determinados momentos, agido motivados por interesses políticos?

Alguns episódios ajudaram a levantar essa suspeita. Às vésperas da eleição de 2018, por exemplo, o então juiz retirou o sigilo de uma delação premiada que fazia graves denúncias contra o PT e seus principais líderes, um procedimento absolutamente incomum para alguém na sua posição. Terminado o pleito, reforçando a tese de que seu propósito era outro (no caso, criar problemas para um partido e favorecer seu adversário), ele abdicou da toga e aceitou o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o cargo de ministro da Justiça. Na ocasião, disse que “jamais entraria para a política”, mas que aceitava o convite porque “continuaria o combate à corrupção” e que sua atuação seria de “um técnico”.

Na semana passada, o técnico virou oficialmente político. Sergio Moro se filiou ao Podemos, partido pelo qual pode vir a disputar a Presidência da República em 2022. Dias antes, soube-se que Deltan Dallagnol, um outro ícone da Lava-Jato, estava deixando o Ministério Público para tentar uma cadeira de deputado federal pela mesma legenda. A reportagem que começa na página 26 mostra que essa interseção entre política e Justiça, apesar de não ser um fenômeno novo, deve ser observada com muita atenção (e coibida, caso se comprovem as segundas intenções dos envolvidos). Ex-juízes e ex-promotores têm, evidentemente, o direito de disputar cargos eletivos. Mas a Justiça não pode servir a propósitos pessoais — e muito menos de trampolim para outras carreiras sem que determinadas regras sejam seguidas.

Publicado em VEJA de 17 de novembro de 2021, edição nº 2764