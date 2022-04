Carta ao Leitor: Corações e mentes

A apenas seis meses das eleições, as pesquisas eleitorais apontam uma vantagem ainda considerável do candidato Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro e também a existência de um fosso gigantesco entre eles e os demais concorrentes à Presidência da República. Embora esteja sujeito a mudanças, o cenário do momento permite projetar que o pleito de outubro será um dos mais disputados da história — talvez, quem sabe, voto a voto. Por isso, cada eleitor, cada nicho da população, certamente vai merecer uma atenção especial dos postulantes ao Planalto. Os jovens, por exemplo. Existem hoje cerca de 6 milhões de brasileiros entre 16 e 17 anos que podem comparecer às urnas em 2022. Se considerada a faixa que vai até os 24 anos, esse contingente sobe para nada menos que 29 milhões de votos, ou seja, 17% do eleitorado. São eleitores que podem definir o nome do futuro presidente — e as campanhas já estão atentas a isso.

Uma reportagem de VEJA desta edição mostra as primeiras incursões dos pré-candidatos na tentativa de capturar os corações e as mentes desses jovens. Há uma boa e uma má notícia nesse movimento precoce. A boa é que isso já conseguiu retirar determinados grupos da letargia, gerando acaloradas discussões, o que só ajuda a atrair mais e mais garotos e garotas para o debate que realmente interessa, o qual, muitas vezes, eles simplesmente desprezam. A má notícia é que, ao tentar estabelecer uma linha de comunicação direta com esse público, alguns candidatos, ao menos por enquanto, têm demonstrado uma absoluta falta de tato. Em certos casos, parecem se dirigir a alienados, cuja existência se resumiria a futilidades e cujo apoio só pode ser conquistado com performances que beiram o ridículo. Tal opção pode até resultar em um ou outro voto, mas não contribuirá em nada para formar consciências. Também pode ser um tremendo erro de estratégia.

As pesquisas mais recentes revelam que esses jovens, para além dos videogames, estão preocupados, sim, com questões relevantes e cruciais para o país, como desemprego, meio ambiente, educação e corrupção. Ao procurar atrair esses eleitores utilizando imposturas ou determinados truques, os candidatos podem estar subestimando os interesses dessa geração e, consequentemente, contribuindo para aumentar a rejeição que existe à política tradicional. Os políticos, ao contrário do que estão fazendo até aqui, deveriam ouvir mais o que dizem alguns representantes desse grupo, gente como os estudantes Bárbara Itacaramby e Pedro Augusto de Sousa, ambos entrevistados por VEJA: “Nossa geração tem consciência política, se identifica com as causas dos movimentos feministas e antirracistas”, diz ela. “O processo de mudança da sociedade é necessário, mas não pode ser açodado. É preciso observar, entre outras coisas, os valores cristãos, católicos”, diz ele. É urgente prestar mais atenção ainda ao desabafo da estudante Maria Eduarda Borges, de 16 anos, outra entrevistada por nossa equipe: “O Brasil virou um país sem futuro para nós”. Infelizmente, ela está longe de ser uma exceção.

Publicado em VEJA de 20 de abril de 2022, edição nº 2785