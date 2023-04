Carta ao Leitor: Acerto de contas

Pode-se criticar os Estados Unidos em muitos aspectos, mas é preciso reconhecer que as instituições americanas não titubeiam frente à defesa da democracia e de seus valores. No lamentável episódio da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, por partidários de Donald Trump, a Justiça mostrou-se implacável com a turba de vândalos. A balbúrdia não ficou sem resposta. Mais de 200 pessoas receberam penas de prisão (inclusive aquele ridículo sujeito com chapéu viking) e uma comissão da Câmara pediu o indiciamento do ex-presidente por crimes de obstrução e insurreição. Depois da firme reação, é improvável que cenas semelhantes se repitam em Washington.

Infelizmente, e apesar de todos os alertas, as instituições brasileiras também foram violentamente achincalhadas por um bando de fanáticos que se dizem patriotas — evidente contradição para quem saiu quebrando o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF. Os chocantes episódios de 8 de janeiro em Brasília guardam semelhanças com os ataques ao Capitólio, a começar pela identificação dos bárbaros com um líder derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro. Aliás, um líder que pôs o sistema eleitoral em dúvida por inúmeras vezes, sem qualquer tipo de prova. Em um país conhecido por uma curta memória política, é fundamental espelhar o exemplo americano e dar uma resposta eloquente. O 8 de janeiro foi uma afronta direta à democracia, algo que nunca havia ocorrido desde os tempos da ditadura militar. Ele precisa ser investigado até as últimas consequências. Afinal, uma série absurda de atos — cujo objetivo era dar um golpe de estado — foi perpetrada sob olhares complacentes de quem deveria coibi-los. Todos, sem exceção, precisam arcar com as suas responsabilidades.

O julgamento e a punição dos acusados, em processo que teve início na terça-feira 18, são fundamentais para o fortalecimento da República. Pelo volume de denunciados (mais de 1 000 cidadãos), é o maior caso jamais apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os principais envolvidos, os detalhes do extenso processo, além de suas repercussões políticas, são objeto da reportagem da edição. Até aqui, vale ressaltar, as reações têm sido rápidas e corretas. Os chefes dos três poderes e os governadores deixaram as divergências de lado e reforçaram o compromisso com a ordem institucional. Numa outra frente, setores do governo e do Congresso aumentaram a vigilância sobre o papel nefasto do discurso antidemocrático nas redes sociais. E cidadãos brasileiros, mesmo os que votam em candidatos da direita radical, externaram amplo repúdio ao ato terrorista. Tudo isso, evidentemente, passará agora por uma etapa crucial: levar ao banco dos réus, em legítimo acerto de contas, os golpistas que depredaram o coração de nossa democracia. Que a ação em curso no STF faça justiça e puna todos os culpados — sobretudo os comandantes do inaceitável episódio.

Publicado em VEJA de 26 de abril de 2023, edição nº 2838