Carta ao Leitor: A voz das urnas

Por Da Redação Atualizado em 6 out 2022, 20h26 - Publicado em 7 out 2022, 06h00

Em 2018, atribuiu-se a vitória de Jair Bolsonaro ao antipetismo que grassava pelo país e à facada em Juiz de Fora. Os dois movimentos — um construído ao longo dos anos, depois dos escândalos revelados pelo mensalão e pela Lava-Jato, com o impeachment de Dilma Rousseff no meio do caminho, e o outro evidentemente inesperado — teriam levado o ex-capitão do Exército a vencer Fernando Had­dad. Há quatro anos, no primeiro turno, Bolsonaro teve 49 milhões de votos, o equivalente a 46% dos sufrágios válidos. Agora em 2022, ele chegou a 51 milhões. Proporcionalmente, ele encolheu para 43% das escolhas (Lula chegou a 48%). Mas, quando se compara a avalanche vitoriosa dos candidatos apoiados por Bolsonaro para cargos legislativos e governos de estado, cabe uma constatação: existe uma direita no país que é maior do que o presidente e que continuará forte mesmo se ele for derrotado. Em 2018, já havia indícios desse desenho peculiar. Um olhar retroativo autoriza dizer que a eleição passada não tenha sido apenas resultado do ódio ao PT, do atentado e muito menos dos alucinados que carregam cartazes contra o STF.

A atual onda conservadora não brotou de uma hora para outra — cresceu com o passar dos anos, ganhando amparo e tração no seio das vertentes evangélicas da igreja, espalhando-se pelas redes sociais e conquistando adeptos em cada lar brasileiro. Convém lembrar, contudo, que a existência desse grupo acompanhou a história do Brasil, em sístoles e diástoles, durante todo o período republicano, na democracia e na ditadura. Em 1964, por exemplo, associações sobejamente tradicionalistas avalizaram o movimento civil no golpe que depôs João Goulart e cujo símbolo mais evidente foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade (não por acaso, Bolsonaro insistiu no lema “Deus, pátria, família e liberdade” como mote de campanha). Não se deve, porém, atribuir o avanço dos candidatos da direita unicamente a essa temperatura política atrelada a questões de costumes ou arminhas nas mãos — como se apenas os opositores de Bolsonaro fossem a favor dos avanços da sociedade e da ciência, em contraposição aos reacionários, que nada enxergam.

Há sutilezas fundamentais que a esquerda há tempos não percebe e que talvez ajudem a explicar melhor os resultados do primeiro turno das eleições. Como destacou o colunista Merval Pereira em O Globo, “a esquerda brasileira não entendeu que a sociedade mudou, especialmente na periferias dos grandes centros; é uma sociedade muito mais empreendedora, cada um por si, mais capitalista, que não quer o governo se metendo”. Talvez esse tenha sido o grande recado das urnas. Na entrevista exclusiva dada a VEJA, Bolsonaro demonstra estar antenado a esse fenômeno. “Quanto mais Estado, pior”, respondeu na hipótese de um segundo mandato. Esse segmento do eleitorado, que a candidatura do PT não soube enxergar, está preocupado com a sua vida, em conquistar empregos ou abrir negócios — e não com ideologia. Para piorar ainda mais a comunicação com esse grupo, Lula até aqui não quis detalhar suas propostas para a área econômica, algo que pode ser fatal para a sua vitória. O Brasil precisa de respostas.

Em tempo: VEJA também convidou, ainda sem retorno, o ex-presidente para uma entrevista.

Publicado em VEJA de 12 de outubro de 2022, edição nº 2810