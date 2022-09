Carta ao Leitor: A casa do povo

A história do Poder Legislativo brasileiro começou de forma tumultuada, com a dissolução, em 1823, da primeira Constituinte do Brasil independente, provocada por conflitos entre alguns parlamentares e o imperador dom Pedro I — a Carta acabaria sendo outorgada apenas em 1824, instituindo em seu artigo 14 a Câmara dos Deputados e o Senado. Um dos deputados mais influentes na infrutífera tentativa de 1823, José Bonifácio havia formulado propostas relevantes, como a reforma agrária e a abolição da escravidão, algo que só se tornaria realidade no país seis décadas depois.

Ao longo de 200 anos, o Parlamento assistiu ao nascimento da República, enfrentou o período de trevas da ditadura militar e, sob o firme comando de Ulysses Guimarães, elaborou a atual Carta, a de 1988, feita ao sabor dos bem-vindos ventos da retomada da normalidade democrática. O texto tem méritos inegáveis, mas também foi eivado de excessos, alguns produzidos por ação de lobbies, como o artigo que obriga o governo federal a manter o controle da administração do Colégio Pedro II, no Rio. Por força do desatino dos deputados, deu-se outro equívoco: limitar os juros reais a 12% ao ano.

O Congresso atual repete a tradição de oscilar entre acertos e retrocessos, com o agravante de que havia no início desta legislatura uma esperança de progresso, dado o índice recorde de renovação. Na análise dos trabalhos realizados nos últimos quatro anos, ainda que aos trancos e barrancos, os deputados foram responsáveis por avanços, como a aprovação da reforma da Previdência, a autonomia do Banco Central e o marco do saneamento básico. Ao mesmo tempo, porém, não deram seguimento a decisões urgentes e fundamentais, como as reformas admi­nis­tra­tiva e tributária. Como se não bastasse, entre outros desacertos, não apenas criaram como ampliaram o artifício conhecido como orçamento secreto, que saltou de 2,7 bilhões de reais em 2019 para 16,5 bilhões em 2022.

Quando o trabalho é analisado individualmente, o retrato do Congresso piora ainda mais, conforme mostra um novo ranking de avaliação dos parlamentares, elaborado pelo Legisla Brasil. Há sempre honrosas exceções, mas a nota média dos deputados em questões como a da produção de leis é de 3,3. Como grande parte deles concorre à reeleição, convém prestar mais atenção no desempenho dos atuais congressistas e usar seu voto para escolher os melhores representantes para essas Casas. O Parlamento está cada vez mais poderoso e, caso aprove uma agenda reformista, pode ajudar o Brasil a deslanchar, aumentando a criação de empregos e oportunidades. Infelizmente, hoje a maioria dos brasileiros sequer se lembra em quem votou na última eleição ou conhece as propostas dos candidatos ao Poder Legislativo. Uma lástima. Está na hora de mudarmos essa postura e começarmos um novo capítulo da história.

Publicado em VEJA de 21 de setembro de 2022, edição nº 2807