Carona pelos ares: ministros viajam de graça em avião de Bolsonaro

Por 95 dias em meados do ano passado auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) conduziram uma investigação sigilosa para escrutinar gastos confidenciais feitos com cartões corporativos da Presidência da República e acabaram por descobrir uma prática questionável de integrantes do governo de Jair Bolsonaro: viajar de graça no avião presidencial para compromissos particulares, como torcer pelo Flamengo ou aproveitar o Carnaval na praia.

As viagens no avião presidencial não têm relação direta com o uso de cartões corporativos, objeto inicial do TCU, mas entraram no crivo da Corte de Contas porque os deslocamentos vêm acompanhados de gastos como alimentação e serviços aeroportuários e de despacho de bagagens, estes sim pagos com o cartão de crédito do governo.

VEJA teve acesso com exclusividade às conclusões dos auditores, que analisaram gastos de janeiro de 2019 a março de 2021 e acabaram de ser julgadas em uma sessão reservada dos ministros do TCU. Segundo o documento, o transporte indiscriminado de pessoas que não são familiares de Bolsonaro ou de ministros de Estado para compromissos privados sem qualquer relação com atividades do governo fere a moralidade e pode ensejar a abertura de processos de improbidade administrativa.

Veja a lista de caroneiros do presidente:

Deputado federal Helio Lopes (PL-RJ), conhecido como Helio Negão: recordista com sete viagens a bordo do avião de Bolsonaro, o parlamentar pegou carona nas seguintes rotas: Rio de Janeiro/Brasília, no dia 26/5/2019 (casamento do Deputado Federal Eduardo Bolsonaro); Brasília/São Paulo/Brasília, no dia 27/7/2019 (jogo de futebol Palmeiras x Vasco); Brasília/Guarujá/Brasília, no período de 15 a 17/11/2019 (feriado nacional); Brasília/Rio de Janeiro/Brasília, no dia 5 a 7/12/2019 (jogo de futebol Flamengo x Avaí); Brasília/Guarujá/Brasília, no período de 30 a 2/11/2020 (feriado nacional); Brasília/Rio de Janeiro, no dia 29/11/2020 (eleições municipais – 2o turno); Brasília/São Francisco do Sul/ Brasília, no período de 13 a 17/1/2021 (feriado de carnaval); Deputado federal Marco Feliciano (PL-SP): viajou com Bolsonaro no percurso Brasília/Eldorado/Brasília, no dia 20/6/2019 (visita à mãe do presidente) Senador Roberto Rocha (PTB-MA): estava a bordo da aeronave presidencial na véspera do feriado de Finados para o percurso Brasília/São Paulo, no dia 30/10/2020 Deputado federal Coronel Armando (PL-SC): foi de Brasília a Florianópolis no avião presidencial no dia 13/2/2021, data do feriado de Carnaval) Então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque: visitou a mãe de Bolsonaro no percurso Brasília/Eldorado/Brasília, no dia 20/6/2019 Ministro das Comunicações Fabio Faria: pegou carona no avião de Bolsonaro no percurso Brasília/Guarujá/Brasília, no período de 9 a 12/10/2020 (feriado nacional) 7. Ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno: viajou dois trechos – Brasília/São Paulo/Brasília – no dia 27/7/2019 no avião presidencial para assistir ao jogo de futebol Palmeiras x Vasco Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, Ronaldo Lima dos Santos: assistiu ao jogo Palmeiras e Vasco no mesmo dia de Heleno após carona no Brasília/São Paulo/Brasília; foi caroneiro também no feriado da Proclamação da República, quando embarcou no avião de Bolsonaro no percurso Brasília/São Paulo/Brasília, no período de 15 a 17/11/2019 Então ministro da Secretaria de Governo e atual ministro da Secretaria-Geral Luiz Eduardo Ramos e esposa: pegaram carona de ida e volta para o Feriado da Proclamação da República e viajaram no avião presidencial no percurso Brasília/São Paulo/Brasília no período de 15 a 17/11/2019 Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo Heldo Fernando de Souza: também viajou no percurso Brasília/São Paulo/Brasília no mesmo feriado do chefe, Luiz Eduardo Ramos. Em outra carona fez o percurso Brasília/São Paulo, no dia 30/10/2020, às vésperas de Finados Ministro do STF e então advogado-geral da União, André Mendonça, e o filho: foi para o Guarujá após embarcar com o filho menor de idade no avião de Bolsonaro. A carona diz respeito ao percurso Brasília/Guarujá/Brasília no período de 15 a 17/11/2019 Ministro da Economia Paulo Guedes: Assistiu ao jogo de futebol entre Flamengo e Avaí após carona para o percurso Brasília/Rio de Janeiro/Brasília entre os dias 5 e 7/12/2019 Comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea General Ribeiro Rocha: às vésperas do feriado de Finados de 2020, embarcou no avião presidencial para o percurso Brasília/São Paulo, no dia 30/10/2020 Assessor Parlamentar Leonardo Rocha dos Santos: pegou carona par votar no segundo turno das eleições de 2020 e viajou o trecho de Brasília ao Rio de Janeiro no dia 29/11/2020 Secretário de Aquicultura e Pesca Jorge Seif: as caronas incluíram o percurso Brasília/São Francisco do Sul/Brasília, no período de 19 a 23/12/2020. Em outra carona repetiu o percurso Brasília/São Francisco do Sul/Brasília, no período de 13 a 17/2/2021 no feriado de Carnaval Então ministro da Educação, Milton Ribeiro: foi para o Guarujá no Réveillon de 2021. A carona diz respeito ao trecho Guarujá/Brasília no dia 4/1/2021 Então chefe do gabinete de Bolsonaro e atual ministro da Secretaria de Governo Celio Faria Junior: foi de Brasília ao Guarujá de carona no dia 28/12/2020, às véspera do Réveillon 2021

Duas outras caronas foram elencadas pelos auditores do TCU como questionáveis: a do pastor evangélico Josué Valandro Júnior, da Igreja Atitude, frequentada pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, que sem aparente relação com a agenda do presidente Bolsonaro viajou no percurso Brasília/Juazeiro do Norte/Brasília no dia 26/6/2020 para um sobrevoo pela ferrovia transnordestina e chegada das águas ao Ceará) e no percurso Brasília/Eldorado/Brasília para a apresentação de projeto sobre o rio Pariquera-açu), e a da intérprete de libras Elizângela Ramos no percurso Guaratinguetá/Barretos no dia 17/08/2019 (festa do peão de boiadeiros).

