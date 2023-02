‘Carnaval é lugar de alegria, consenso e respeito’, diz Silvio Almeida

Para combater violações a direitos humanos, em especial em defesa de crianças e adolescentes, idosos, deficientes e comunidade LGBTQIA+, uma força-tarefa entre o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e o Ministério do Turismo lançou a campanha “Bloco do Disque 100”, que estará em funcionamento até a quarta-feira de Cinzas, 22 de fevereiro.

Com o mote “a alegria é um direito fundamental”, a iniciativa é um marco de retomada do Disque 100, coordenado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH).

Em entrevista a VEJA, o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania do governo Lula, Silvio Almeida, destacou que o respeito precisa prevalecer e que a população deve ficar atenta e denunciar quem ultrapassar limites durante as festas.

“Se a alegria está como direito fundamental, é preciso respeito. O carnaval é a festa do respeito e da diversidade. A festa em que as pessoas se congraçam e não há espaço para o assédio, para violência e racismo. É o lugar do consenso e do respeito. Essa é a nossa campanha. Se só um ficar feliz, não está certo”, disse o ministro, que também ressaltou a importância do Disque 100.

Durante a festa mais popular do Brasil, as centrais de atendimento do Disque 100 estarão de prontidão para receber as denúncias. O serviço é sigiloso e opera 24h por dia, com disponibilidade também por meio do WhatsApp (61-99656-5008).