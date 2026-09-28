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Política

Carlos Viana adere à campanha do voto útil, abandona Caiado e defende voto em Flávio Bolsonaro

Em referência ao presidenciável do PSD, o senador mineiro diz que o morno não serve e que é preciso apoiar o filho de Bolsonaro já no primeiro turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 14h14 | Atualizado em 28 set 2026, 14h43
O senador Carlos Viana
O senador Carlos Viana (Andressa Anholete/Agência Senado)
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Carlos Viana adere à campanha do voto útil, abandona Caiado e defende voto em Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

Apesar de seu partido ter Ronaldo Caiado como candidato à presidência da República, o senador Carlos Viana (PSD-MG) anunciou nesta segunda-feira, em suas redes sociais, que aderiu à campanha do voto útil, oficializou o abandono ao correligionário e disse que votará em Flávio Bolsonaro, presidenciável do PL, já no primeiro turno.

“A bíblia já ensina: ou quente ou frio. O morno não serve. Então, vamos botar quente. Nessa reta final, meu apoio é Flávio Bolsonaro no primeiro turno para varrermos a esquerda do nosso país”, afirmou Viana em suas redes.

O parlamentar mineiro destacou ainda que mira a principal cadeira da Mesa Diretora do Senado a partir de fevereiro e deu seu recado ao STF, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes.

“Quero ser presidente do Senado para fazer o que [Davi] Alcolumbre nunca teve coragem de fazer. No primeiro dia, o pedido de impeachment de Moraes sairá da gaveta e será instalado para investigação. Mas nada disso acontecerá sem vocês. Precisamos de um Senado com coragem para ajudar Flávio a governar o país”, disse Viana.

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