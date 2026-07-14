Carlos Portinho será candidato ao Senado pelo Rio em vaga deixada por Cláudio Castro

Lideranças do PL fluminense afirmam terem sido informadas nesta terça-feira que o Senador Carlos Portinho será o candidato do partido ao Senado pelo Rio. Ele substituirá o ex-governador Cláudio Castro, que deixou a corrida à Casa Alta do Congresso após ser arrolado em investigações que miravam o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.

O anúncio deve ser feito pelo Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas próximas horas. Portinho desbancou o deputado Carlos Jordy, que lutava pela indicação.

Pesou o fato de Portinho já ocupar o mandato de senador e ter o apoio de grande número de prefeitos do interior do Rio.