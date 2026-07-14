Carlos Portinho será candidato ao Senado pelo Rio em vaga deixada por Cláudio Castro
Anúncio deve ser feito por Flávio Bolsonaro nas próximas horas
Lideranças do PL fluminense afirmam terem sido informadas nesta terça-feira que o Senador Carlos Portinho será o candidato do partido ao Senado pelo Rio. Ele substituirá o ex-governador Cláudio Castro, que deixou a corrida à Casa Alta do Congresso após ser arrolado em investigações que miravam o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.
O anúncio deve ser feito pelo Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas próximas horas. Portinho desbancou o deputado Carlos Jordy, que lutava pela indicação.
Pesou o fato de Portinho já ocupar o mandato de senador e ter o apoio de grande número de prefeitos do interior do Rio.