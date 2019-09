Carlos diz que Brasil não terá transformação rápida por vias democráticas

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que “por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá” na velocidade que o governo planeja.

A declaração foi feita pela rede social Twitter na noite desta segunda-feira, 9. No texto, Carlos reclama ainda da atuação de políticos da oposição, sem citar nomes. Segundo ele, os avanços são ignorados, e os malfeitores esquecidos

Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos… e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 9, 2019

Carlos ainda reforça que o governo federal vem “desfazendo absurdos” e tenta recolocar o país nos eixos.

A publicação repercutiu rapidamente entre os seguidores também já foi comentada por outros políticos. As deputadas Sâmia Bomfim e Talíria Petrone classificaram as declarações como um ataque à democracia.

Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, declarou publicamente sua descrença nas vias democráticas para a "transformação que o Brasil quer". É um discurso golpista e autoritário. É um inequívoco ataque à democracia. É um grito por ditadura? Urge unidade democrática. — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) September 10, 2019

O que falta para se entender que Bolsonaro prepara um golpe fascista contra a democracia e a sociedade brasileira? Carlos Bolsonaro, seu filho preferido, acaba de assumir isso explicitamente no Twitter. É hora de darmos um basta! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) September 10, 2019

O filho predileto do presidente, que inclusive demite ministros, afirmou que "por vias democráticas a transformação não acontecerá". Carlos Bolsonaro dá a senha: o bolsonarismo investirá na escalada autoritária. Não acreditam mesmo na democracia e já admitem isso abertamente. — Reginaldo Lopes (@ReginaldoLopes) September 10, 2019

O PSDB também se manifestou e repudiou as declarações do filho do presidente.

