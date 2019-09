Carlos Bolsonaro pede licença da Câmara de Vereadores do Rio

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) pediu licença não remunerada das suas atividades na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O pedido foi feito na última sexta-feira 6, mas só foi publicado no Diário Oficial nesta terça-feira 10.

Não há prazo para que Carlos Bolsonaro volte às suas atividades na Câmara. No sábado 7, ele participou ao lado do pai, o presidente Jair Bolsonaro, do desfile em Brasília em celebração ao dia da Independência do Brasil.

Na noite de ontem, Carlos foi ao Twitter e afirmou que “por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá” na velocidade que o governo planeja. A publicação repercutiu rapidamente entre os seguidores também já foi comentada por outros políticos.

