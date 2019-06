Carlos Bolsonaro está internado no RJ com suspeita de cálculo renal

O vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), está internado desde a noite de terça-feira 4 no hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, por causa de um cálculo renal.

“O Hospital Pró-Cardíaco informa que o vereador Carlos Bolsonaro deu entrada na instituição no início da noite de hoje, com quadro de dor lombar compatível com nefrolitíase (cálculo renal). O paciente está sendo submetido a exames de imagens e laboratoriais. Seu estado de saúde é estável”, diz nota do estabelecimento.

Em sua conta no Instagram, o vereador disse mais cedo que teve um “ataque crônico” de cálculo renal. “Nada que boas pessoas ao lado não pudessem sempre ajudar! Amanhã [hoje] de pé e de volta ao trabalho!”.

Mesmo internado, o filho do presidente não deixou o Twitter. Hoje pela manhã ele publicou em sua conta uma mensagem sobre sua atuação na Câmara de Vereadores: “Ontem, conforme acordado, assinamos documentos elaborados pela Comissão de Direitos Humanos sobre pedido de facilitação de transporte para comunidade que vive acima da danificada Av. Niemeyer e elaboração de Req. de Info sobre os problemas daquele local. Sessão seguiu normal.”