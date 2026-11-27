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Eleito senador, Carlos Bolsonaro chega ao Congresso como o principal porta-voz do clã. Diante da prisão do pai, da distância dos irmãos e de atritos com Michelle, o Zero Dois assume a missão de manter viva a chama do bolsonarismo e liderar a oposição a Lula em Brasília.

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Na posse de Jair Bolsonaro, em 1º de janeiro de 2019, quando o clássico Rolls-Royce presidencial, usado desde Juscelino Kubitschek em 1956, irrompeu pela Esplanada dos Ministérios, uma imagem chamou a atenção. No veículo, atrás do presidente e da primeira-dama Michelle, vinha sentado no encosto, com os pés no banco traseiro, de olho em toda a movimentação, o filho Zero Dois do novo mandatário da República, o então vereador do Rio Carlos Bolsonaro. Soube-­se depois que ele estava armado e que temia que o pai fosse alvo de um tiro pelas costas. A despeito de o presidente ser escoltado por policiais federais e ter o percurso monitorado por snipers posicionados em prédios, o filho entendia que o pai só estaria protegido se as suas costas estivessem no caminho de uma eventual bala. A cena apresentou ao Brasil aquele que é talvez o filho mais leal e mais emocionalmente ligado a Bolsonaro, uma relação que os últimos acontecimentos políticos tendem a reforçar agora que ele volta a Brasília não como guarda-­costas de luxo do presidente, mas como um novo senador da República.

Tido sempre como o menos político dos três filhos do primeiro casamento de Bolsonaro, quis o destino que Carlos chegasse ao Congresso como o principal porta-voz do núcleo político original da família. O primogênito do clã, Flávio Bolsonaro, teve quase 60 milhões de votos na eleição presidencial, mas, derrotado e sem mandato, achou melhor fazer oposição à distância. Foi para os Estados Unidos, onde já estava o irmão Eduardo, ex-deputado federal mais votado do país, mas agora igualmente sem mandato. Nenhum dos dois teria volta tranquila ao país porque ambos enfrentam problemas judiciais. Enquanto isso, o pai, condenado à prisão por tentativa de golpe, luta por sua saúde, internado desde o último dia 20. Em meio a isso tudo, o agora senador eleito por Santa Catarina se prepara para iniciar um mandato de oito anos em um Congresso inclinado mais à direita e principal foco da oposição ao presidente Lula.

A principal, quase única, pauta de Carlos continua sendo a de sempre: defender o pai. “Um presidente condenado a mofar na cadeia”, postou no último dia 22, quando seu pai completou um ano na prisão. “Não vão enterrar Jair Bolsonaro, seus filhos e apoiadores como quer o consórcio e o sistema”, voltou a postar no dia seguinte, fazendo nova referência ao “sistema”, termo que usa para se referir a um suposto e maquiavélico establishment político e jurídico determinado a liquidar o legado de seu pai. “Até quando vamos esperar por respostas? Quem mandou matar Bolsonaro?”, questionou na mesma semana, evocando pela enésima vez o atentado a faca sofrido pelo pai em Juiz de Fora em 2018 — ato de campanha do qual Carlos participava e que permitiu a ele testemunhar a agonia do pai.

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O estilo não é nada diferente do que sempre adotou desde quando era vereador. Com seu pai no Palácio do Planalto, passava dias em Brasília, participava de reuniões ministeriais e era apontado como responsável pelas redes sociais do presidente. Quando estava na Câmara Municipal, pouco se empolgava com assuntos da cidade, mas virava um “pit bull” no plenário quando seu pai era atacado, especialmente nos anos da pandemia. Em 2021, chamou o colega Reimont (PT), hoje deputado federal, de “vagabundo”, “canalha” e “cabeça de balão” depois que o petista classificou Bolsonaro como “genocida”. “A Câmara do Rio é o espelho do que Carlos foi, e ele provavelmente não vai ser diferente. O estilo dele faz parte até de um traço cultural que desde 2018 foi forjando o eleitor bolsonarista. É possível que boa parte do eleitor aplauda o Carlos. Ele não vai ser um lobo solitário nessa história”, projeta o cientista político Fábio Gomes, especialista em comunicação pública.

O histórico parlamentar de Carlos mostra que sua nova vida em Brasília não será fácil. Seu temperamento mercurial é visto como um ponto a ser explorado pela oposição e um dificultador para criar pontes com aliados. Para complicar, ele tem uma relação tumultuada com a também senadora eleita Michelle Bolsonaro, com quem dificilmente terá uma aproximação. Casada com Jair desde novembro de 2007, ela é 27 anos mais nova que o ex-presidente, o que sempre foi um incômodo para Carlos (segundo a própria Michelle). Em declarações dadas em meados de 2025, Michelle disse que ela e Carlos tinham “gênios” diferentes e ressaltou que não precisava ter uma relação com o enteado. “Eu não sou obrigada a conviver. A Bíblia me dá esse respaldo”, disse, sem citar nenhum trecho bíblico específico.

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Nos últimos dias, Carlos deu uma amostra de que não haverá nenhuma trégua na relação difícil com a madrasta. Assim que o pai voltou a ser internado, ele pediu autorização judicial para ir ao hospital acompanhá-lo e cutucou Michelle, que estava em viagem de férias a Israel. “Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo”, registrou Carlos. A ex-primeira-dama chegou ao Brasil no dia seguinte. Logo após um post em que Carlos lamentava o estado clínico do pai, Michelle publicou nas redes: “Não se deixem levar por postagens de pessoas que não têm informações da equipe médica, pessoas que por serem pessimistas e sem fé, só enxergam amargura e o dessabor da vida”. Dois dias depois, Carlos voltou à carga. “Como já havia reparado estranhamente, e os médicos já haviam dito que havia excesso de material fibroso na flora digestiva do presidente, o que potencializou seu mal-estar, vômitos e barriga extremamente estufada, demonstrando o entupimento de seu intestino e lhe causando sofrimento”, disse, culpando a alimentação recente do pai pela crise. Com a ausência de Michelle, o ex-presidente estava sendo cuidado pela enteada Letícia Firmo, filha da ex-primeira-dama.

O entrevero recente de Carlos com Michelle não é só uma questão de família. Há consequências políticas também. O primeiro embate entre os dois, aliás, já está em andamento. Enquanto Carlos tem como candidato à presidência da Casa o senador Rogério Marinho (PL-RN), a ex-primeira-dama, embora não tenha feito nenhum aceno público, tende a fechar com Tereza Cristina (PP-­MS). Isso pode aumentar a desconfiança do bolsonarismo raiz com Michelle, já agravada pela crise pública entre ela e Flávio durante a campanha eleitoral — a ex-primeira-­dama, que divulgou vídeo dizendo que foi desrespeitada pelo enteado, não foi a nenhum ato público de campanha do Zero Um. “Dentro do PL, há maior alinhamento com Carlos do que com Michelle”, diz um parlamentar do partido. Há quem acredite, inclusive, que Michelle pode trocar o PL pelo Republicanos, que, além de ser uma legenda com forte influência evangélica (religião da senadora eleita), é a casa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com quem muitos gostariam de vê-la formando chapa presidencial para 2030.

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O papel de Carlos no futuro Congresso também passa pela simbiose que tem com os irmãos nos EUA. Em todos os posts que tem feito nas redes sociais, o futuro senador tem marcado Eduardo e Flávio Bolsonaro. Embora a pauta prioritária seja a defesa do pai, Carlos tem disparado textos contra o governo Lula (em especial sobre a alta do dólar, o pacote de ajuste fiscal e temas como preço dos alimentos e alta do endividamento) e o Judiciário, com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo sobre tentativa de golpe, e defesa da anistia ampla a todos os condenados por atos antidemocráticos. A missão de ser o porta-voz do clã recairá sobre Carlos porque ele é o mais experiente dessa dinastia familiar. Além dele, estarão no Congresso os deputados Jair Renan (filho Zero Quatro de Bolsonaro) e Renato Bolsonaro (irmão do ex-presidente), ambos considerados imaturos para o jogo bruto que o bolsonarismo quer travar no Congresso.

O clã precisa se manter relevante no Congresso, mesmo que seja para ser ouvido na marra, como poderá ser o estilo de Carlos. Em entrevista à emissora americana Fox News na última semana, Flávio disse que vai concorrer novamente a presidente da República na próxima eleição. “O meu nome está colocado para ser candidato em 2030”, disse. Para o cientista político Eduardo Grin, professor da FGV-SP, a ida de Flávio para os Estados Unidos cria um flanco contra o clã. “Essa janela de oportunidades abre a possibilidade de diferentes caminhos para o bolsonarismo. Pode ser que ele siga se radicalizando, sendo puxado pela ala familiar, ou pode ser que ele vá mais para o centro, entendendo que, se não for assim, não tem expectativa eleitoral para 2030”, afirma. Para ele, a família, no entanto, precisa tentar se manter politicamente influente. “A aposta da franquia Bolsonaro é que, se não fizerem isso, podem perder o rebanho”, completa.

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A trajetória política de Carlos está umbilicalmente ligada ao pai. Ele foi lançado candidato a vereador em 2000, aos 17 anos de idade, e, na prática, tirou a vaga da mãe, Rogéria, que tentava o terceiro mandato, mas perdeu o apoio de Jair após a separação e não foi reeleita. Na Câmara, Carlos exerceu sete mandatos consecutivos até renunciar para tentar a vaga no Senado por Santa Catarina, uma polêmica mudança de domicílio feita, de novo, para atender ao pai. Agora, chega ao Congresso em situação de terra arrasada na família, debilitada em várias frentes, mas com um capital político considerável, como mostrou a última eleição. Caberá ao enfant terrible do clã, apresentado a Brasília como “carona” no Rolls-Royce presidencial, manter acesa a chama bolsonarista na capital política do país.

Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023