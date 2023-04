Carlos Bolsonaro anuncia saída das redes do pai: ‘difícil ficar sozinho’

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, o “02” do ex-presidente, anunciou neste domingo, 16, que “muito em breve” não estará mais à frente das redes sociais do pai. “Pretendo entrar em novo ciclo de vida com foco pessoal. Difícil ficar sozinho anos e ser tratado de modo que nem um rato mereceria. Anos de muita satisfação pessoal e tenho certeza que de muita valia para pessoas boas e também às mais ingratas e sonsas”, disparou ele, sem citar nomes.

Criador e principal responsável pelas redes de Jair Bolsonaro, Carlos é tido como uma figura central na presença massiva do ex-presidente na internet. Visivelmente magoado, o vereador informou que não sairá sem avisar, e que tentará se manter “como sempre, sozinho, mas com muita energia”. O político ainda alegou não acreditar mais no que o levou até ali, e que “pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros”.

Confira a sequência de postagens: