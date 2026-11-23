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A defesa de Carla Zambelli pediu ao STF o abatimento de sua pena total por meio da detração penal, considerando o período de custódia cautelar cumprido na Itália e no Brasil. O pedido, contudo, não altera o regime fechado nem o processo de extradição. Saiba mais detalhes.

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A defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli acionou o Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira, 23, para solicitar a redução do tempo total de sua condenação criminal. Os advogados fundamentam o pedido no mecanismo jurídico da detração, que permite descontar da pena final o período em que a investigada esteve sob custódia cautelar na Itália aguardando o julgamento de sua extradição. Saiba mais sobre o caso.

A detração é a figura jurídica aplicada para abater do tempo definitivo de pena o período que a pessoa já passou privada de liberdade em prisão preventiva ou cautelar. Na petição encaminhada ao tribunal, os advogados afirmam que a ex-parlamentar permaneceu submetida à segregação cautelar efetiva na Itália por dez meses, totalizando aproximadamente 300 dias. O documento cita ainda a soma de outros 298 dias referentes ao cumprimento de prisão provisória e medidas cautelares extremas impostas no território brasileiro.

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Quais são as condenações que somam a pena da ex-deputada?

A ex-deputada federal do PL acumula duas condenações criminais proferidas pela Corte, cujas penas somadas chegam a 15 anos e três meses de reclusão. A primeira sanção é decorrente do crime de porte ilegal de arma de fogo, registrado quando a ex-parlamentar perseguiu um homem armado nas ruas dos Jardins, em São Paulo, na véspera do segundo turno da eleição de 2022. A segunda punição refere-se ao financiamento e à coordenação da invasão cibernética aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça.

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A eventual aceitação do pedido altera o regime de prisão?

A acolhida da solicitação pelo Judiciário não altera a obrigação de cumprimento da punição em regime fechado. Mesmo na hipótese de o abatimento dos dez meses ser concedido pelo relator do processo, a ex-parlamentar continuará sujeita às sanções das duas sentenças impostas pelo tribunal. Além disso, a redução temporal buscada pelos advogados não produz impacto direto sobre o andamento do processo de extradição que tramita nas instâncias judiciais do exterior.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.