Capitão da PM e candidatos de Lula e Ciro empatam em Fortaleza, diz Ibope

O Ibope divulgou na noite desta terça-feira, 3, sua segunda pesquisa eleitoral para a disputa pela prefeitura de Fortaleza. Encomendado pela TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, o levantamento mostra um triplo empate na liderança da corrida eleitoral na capital cearense, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Sarto (PDT), avançou treze pontos, de 16% para 29% das intenções de voto, e chegou à liderança numérica da pesquisa. Os deputados federais Capitão Wagner (PROS), que passou de 28% para 27%, e Luizianne Lins (PT), que foi de 23% para 24%, vêm em seguida e empatam tecnicamente com Sarto dentro da margem de erro.

O deputado estadual Heitor Férrer (Solidariedade) marcou 4% (tinha 6%), o deputado federal Célio Studart (PV) 2% (tinha 4%), o deputado estadual Renato Roseno (PSOL) 2% (tinha 3%) e o deputado federal Heitor Freire (PSL) 1% (tinha 2%). Os candidatos Anízio Melo (PCdoB), Samuel Braga (Patriota), José Loureto (PCO) e Paula Colares (UP) não pontuaram. Brancos e nulos somam 6% e os que não souberam responder, 3%.

Segundo turno

O Ibope também mediu as intenções de voto para três cenários de segundo turno, envolvendo os três líderes da pesquisa em Fortaleza.

Em uma disputa entre Sarto e Capitão Wagner, o pedetista tem 46% e o candidato do PROS, 36%, com 12% de brancos e nulos e 6% de indecisos.

Continua após a publicidade

No confronto direto contra Luzianne Lins, Sarto vence por 46% a 33%, com 14% de brancos e nulos e 7% de indecisos.

Com Wagner e Luzianne como oponentes no segundo turno, ambos marcam 41% da preferência, com 12% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

Rejeição

O instituto de pesquisas ainda mostra o índice de rejeição dos candidatos, ou seja, em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum, fator determinante em uma disputa de segundo turno.

Ex-prefeita, Luzianne Lins tem 38% nesse quesito, seguida por Capitão Wagner (36%), Sarto (15%), Heitor Férrer (15%), Renato Roseno (12%), Samuel Braga (11%), Anízio Braga (10%), Célio Studart (10%), José Loureto (9%), Patrícia Colares (9%) e Heitor Freire (9%). Entre os entrevistados, 1% responderam que poderiam votar em todos os candidatos e 7% não souberam responder.

A pesquisa Ibope ouviu 805 eleitores de Fortaleza entre o último domingo, 1º, e esta terça-feira, 3. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número CE-08692/2020.