Canella prometeu trégua ao CV em troca de retirada de barricadas, aponta PF

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Márcio Canella, deputado eleito e ex-prefeito de Belford Roxo, é apontado pela PF como articulador-chave de um esquema de R$ 7,6 bilhões envolvendo postos de combustíveis irregulares e propinas. Ele usava sua influência política para emplacar aliados, favorecer interesses privados e garantir proteção a grupos criminosos, incluindo milícias e tráfico, em troca de vantagens.

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A Polícia Federal aponta o ex-prefeito de Belford Roxo, na região metropolitana do Rio, e deputado estadual eleito Márcio Canella (União Brasil), preso preventivamente nesta quinta-feira, 15, como o principal articulador político de um esquema suspeito de movimentar 7,6 bilhões de reais por meio de postos de combustíveis irregulares. Segundo os investigadores, ele teria usado a influência política para emplacar aliados em cargos estratégicos da administração pública, favorecer interesses privados e garantir proteção institucional ao grupo, inclusive por meio de acertos com o crime organizado. Tudo em troca de propinas.

As suspeitas estão descritas na representação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na 8ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga as conexões do crime organizado com agentes públicos no Rio. No documento, a PF descreve Canella como o “patrono político e articulador de alto escalão da organização criminosa”, responsável por estabelecer uma ponte entre o poder público, o núcleo empresarial do esquema e grupos armados. A defesa de Canella afirmou que não teve acesso ao processo e, por isso, não vai se manifestar.

A PF destaca os vínculos de Canella com Juracy Alves Prudêncio, o Jura, apontado como uma das principais lideranças da milícia Somos Comunidade. Em 2019, quando exercia mandato de deputado estadual, Canella nomeou a mulher do miliciano, Giane Prudêncio, como assessora parlamentar. Os investigadores também mencionam a nomeação de ex-vereadores investigados por supostas ligações com milícias para cargos na administração municipal de Belford Roxo.

Os policiais federais tiveram acesso a áudios de conversas entre um capitão da Polícia Militar subordinado a Canella e lideranças do Comando Vermelho sobre a retirada de barricadas em Belford Roxo. Segundo a PF, a prefeitura prometeu reduzir operações policiais em territórios dominados pelo tráfico em troca de autorização da facção para fazer obras de pavimentação que depois seriam usadas como plataforma eleitoral.

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Outro braço da atuação atribuída ao ex-prefeito envolve sua influência na ascensão de Marcus Vinícius Amim Fernandes, ex-presidente do Detran-RJ e ex-secretário estadual de Polícia Civil. Segundo a investigação, Canella capitaneou a indicação do delegado para os dois cargos e chegou a articular uma mudança na legislação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para flexibilizar os requisitos exigidos para sua nomeação. Amim, por sua vez, é descrito como o operador institucional responsável por proporcionar blindagem policial às atividades do grupo.

A influência política de Canella também teria sido usada para favorecer empresas ligadas ao grupo investigado. A PF cita uma contratação direta do Detran, durante a gestão de Amim, para a prestação de serviços de reboque. A empresa beneficiada, Opção Ativa, pertence a Felipe Corrêa da Cruz, irmão de Hugo Corrêa da Cruz, conhecido como Hugo Canelão, afilhado político apontado como principal aliado operacional de Canella. Segundo a investigação, Hugo agia simultaneamente na articulação política em São Gonçalo e na supervisão de postos de combustíveis vinculados à organização.

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Além da atuação política, a PF encontrou indícios de que Canella seria beneficiário financeiro do esquema. Documentos manuscritos apreendidos em uma etapa anterior da investigação registram a distribuição de dinheiro dos postos de combustíveis ao ex-prefeito, identificado como “Canella” ou sob o codinome “Amigo”, com quantias de 31. 000 a 57. 000 reais. “Márcio Correia de Oliveira figura como beneficiário recorrente de recursos de origem não esclarecida, transitados por estrutura societária formal cuja origem primária as próprias instituições financeiras comunicantes declararam não conseguir estabelecer”, diz a Polícia Federal na representação.

A investigação identificou ainda movimentações suspeitas envolvendo a Brumar Empreendimentos e Participações, empresa da qual Canella é sócio. Entre maio de 2025 e abril de 2026, o ex-prefeito recebeu aproximadamente 1,4 milhão de reais da companhia, em 21 transferências consideradas suspeitas e reportadas pelas instituições financeiras às autoridades. No mesmo período, Canella movimentou cerca de 2,6 milhões de reais em créditos bancários. Parte do dinheiro foi posteriormente transferida a familiares, integrantes de seu círculo político e empresas. Os investigadores consideram o padrão de movimentação compatível com mecanismos de lavagem de dinheiro.

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Durante buscas feitas em julho na sexta fase da Operação Unha e Carne, a Polícia Federal apreendeu na casa de Canella relógios de luxo de marcas como Rolex, Hublot, Bvlgari, Panerai e Breitling, além de carros de alto padrão, motos e armas de fogo. Na avaliação dos investigadores, os bens reforçam as suspeitas de enriquecimento com recursos do crime.