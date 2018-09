O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou, por unanimidade, o registro do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PRP), nesta quinta-feira, 27. No último dia 6, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro havia barrado a candidatura com base em uma condenação da justiça fluminense por improbidade administrativa. Garotinho estava autorizado a participar da campanha eleitoral por força de uma liminar do TSE.

Com a nova decisão, o candidato não pode mais participar da campanha eleitoral para o Palácio Guanabara ou veicular propaganda no rádio e na TV. Pessoas ligadas ao ex-governador afirmaram a VEJA que ele irá recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal, solicitando permissão para fazer a campanha até o fim e também ao Superior Tribunal de Justiça, pedindo a suspensão dos efeitos da improbidade. Segundo o TSE, para recorrer ao STF, Garotinho terá que alegar inconstitucionalidade.

Pesou contra Garotinho uma condenação no Tribunal de Justiça do RJ, em segunda instância, por improbidade administrativa — e que lhe rendeu a suspensão de seus direitos políticos. O caso envolve as investigações de desvios de 234,4 milhões de reais na área da Saúde nos anos de 2005 e 2006, quando Garotinho era secretário de Estado.

Nesta quinta-feira, o TSE julgou dois pedidos de Garotinho: um recurso contra decisão que negou seu registro na instância inferior; e uma ação para suspender a decisão do TRE-RJ, que já havia proibido Garotinho de fazer campanha, estipulando o prazo de 10 dias para substituição do candidato.

O político havia conseguido uma liminar do relator do caso no TSE, ministro Og Fernandes, para suspender os efeitos da decisão do tribunal regional até que a Corte em Brasília julgasse seu caso. Ao julgar o mérito da questão nesta quinta, o ministro reviu seu posicionamento.

Garotinho aparece empatado com Romário (Podemos) na última pesquisa Ibope para o governo do Rio de Janeiro, com 16% das intenções de voto. O líder é Eduardo Paes (DEM), com 24% dos votos. A pesquisa foi divulgada no dia 25 de setembro e foi realizada entre os dias 22 e 24, com 1.512 entrevistados e margem de erro de 3 pontos percentuais, sob registro RJ-08813/2018 / BR-06646/2018.