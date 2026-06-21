Candidatos já usam a imagem de Michelle Bolsonaro como cabo eleitoral

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Dezenas de candidatos nas próximas eleições estão usando a imagem de Michelle Bolsonaro como principal cabo eleitoral, impulsionados por sua alta aprovação e potencial de votos. Sua influência abrange de deputados a governadores, embora gere divisões em algumas campanhas. Ela mesma concorrerá ao Senado pelo DF.

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Dezenas de candidatos que irão disputar as próximas eleições já estão estampando a imagem da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em suas pré-campanhas. Candidatos a governador, senador e deputado têm divulgado vídeos com declarações de apoio da presidente do PL Mulher.

A ex-primeira-dama é dona de altos índices de popularidade. Um levantamento da Futura/Apex que coloca Michelle na disputa pelo Palácio do Planalto revela que, num embate direto com Lula, ela ficaria atrás do petista por apenas seis pontos percentuais, registrando praticamente o mesmo índice de seu enteado, o senador Flávio Bolsonaro.

Michelle, no entanto, já anunciou que será candidata a senadora pelo DF, onde lidera todas as pesquisas.

“Recado da Michelle Bolsonaro: Nossa pré-candidata a deputada federal Carlise Kwiatkowski”, anuncia em suas redes sociais a vereadora pelo PL de Curitiba e presidente do partido no Paraná, numa imagem ao lado da ex-primeira-dama. Na mensagem, a candidata informa a presença de Michelle no encontro do partido em Londrina, em novembro.

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O deputado distrital Thiago Manzoni (PL-DF) também já está utilizando a imagem de Michelle para divulgar sua pré-campanha a deputado federal. Nas redes, ele também associa sua imagem à da ex-primeira-dama.

Pelo menos dois candidatos a governador também têm estampando a imagem de Michelle. O senador Wilder Morais (PL-GO), divulgou um vídeo em que ele entrega pamonhas à ex-primeira-dama durante um encontro do PL. O senador Eduardo Girão (Novo-CE), que vai disputar a reeleição, também se esforça para ser identificado como o candidato da família Bolsonaro no estado.

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Ao mesmo tempo em que pode agregar votos, o apoio de Michelle também divide algumas campanhas. No Ceará, Flávio Bolsonaro vai apoiar Ciro Gomes. No DF, o senador Izalci Lucas (PL-DF) busca o apoio de Michelle para sua campanha ao governo local, mas a ex-primeira-dama já anunciou que estará ao lado da governadora Celina Leão (PP).

Michelle tem usado sua imagem para promover também o irmão, Eduardo Torres, que pretende entrar para a política. “Não tem concorrência. Deus nos uniu para que a gente pudesse juntos, homens e mulheres de bem, preencher as lacunas”, diz Michelle num vídeo ao lado do irmão.

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No Rio de Janeiro, a suplente de vereadora Vanessa Lopes, que adotou a alcunha ‘Negona do Bolsonaro’, tem utilizado a imagem de Michelle para promover sua campanha ao legislativo. “Vem novidade por aí… Acho que o povo do Rio vai gostar…”, diz Vanessa em uma mensagem com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e Michelle ao fundo.