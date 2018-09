O governador de Minas Gerais e candidato à reeleição pelo PT, Fernando Pimentel, e o senador e ex-governador tucano Antonio Anastasia, que concorre ao governo do estado, usaram o incêndio ocorrido neste domingo (2), no Museu Nacional, no Rio, para se atacar mutuamente.

Na noite de domingo, Anastasia usou sua conta no Twitter para comentar o episódio. “É de doer o coração ver o fogo acabando com o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Vai-se embora parte significativa de nossa arte, cultura e história, sem falar de seu acervo acadêmico e científico”, escreveu.

O tucano, favorito nas pesquisas de intenção de voto até aqui, classificou o incêndio como “uma perda enorme e irreparável para todo o Brasil”. “Precisamos muito valorizar nossa história e cultura”, afirmou.

Nesta segunda-feira (3), Pimentel, que aparece em segundo nas pesquisas, provocou o adversário também nas redes sociais. Ele escreveu que era “muito triste ver senador que votou a favor da PEC do teto dos gastos lamentando o incêndio no Museu Nacional sem fazer autocrítica”. “O PSDB é culpado também”, escreveu. Ele se referia à emenda que entrou em vigor no ano passado e que impede que o gasto público federal supere a inflação.

O governador petista jogou a culpa pela destruição do museu no atual governo. “Um pedaço da história do nosso país engolido pelas chamas, pelo descaso do governo Temer com o nosso patrimônio”, disse.

Ao jornal O Tempo Anastasia chamou a estratégia de Pimentel de “desespero” e disse que as primeiras notícias sobre o risco de incêndio no local surgiram ainda em 2004, durante o governo Lula. Ele se referia a uma entrevista dada pelo então secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Rio, Wagner Victer, à Agência Brasil, catorze anos atrás, em que dizia, após visita ao museu, que o local “pegaria fogo” devido às más condições de suas instalações.

Mais antigo museu do país, fundado em 1818 por dom João 6º, o Museu Nacional abrigava 20 milhões de itens. Segundo levantamento da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, os repasses federais ao local caíram pela metade de 2013, durante o governo Dilma Rousseff (PT), para o ano passado, no governo Michel Temer (MDB).