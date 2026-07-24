🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Candidatos à Presidência intensificam a segurança pessoal em meio aos alertas da polarização

Ambiente de campanha espelha a preocupação número 1 dos brasileiros

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 24 jul 2026, 16h28
ESCOLTA - Renan Santos: convenção antecipada por causa de ameaças do PCC e do Comando Vermelho
ESCOLTA - Renan Santos: convenção antecipada por causa de ameaças do PCC e do Comando Vermelho (@renansantos/Facebook)
Continua após publicidade
Candidatos à Presidência intensificam a segurança pessoal em meio aos alertas da polarização Priorizar nos meus resultados Google

Jair Bolsonaro nunca escondeu que tinha uma preocupação extremada com a segurança pessoal. Na campanha de 2018, o então candidato evitava, entre outras coisas, viajar em aviões de pequeno porte. Temia que a aeronave fosse alvo de sabotagem. O atentado a faca que por pouco não lhe custou a vida mostrou que os cuidados não eram fruto de paranoia. Depois, já no Palácio do Planalto e com toda a estrutura oficial de proteção, o então presidente ainda assim só dormia com uma pistola debaixo do travesseiro. O comportamento de Flávio Bolsonaro não é tão radical, mas alguns fantasmas são parecidos. Desde que o assumiu o mandato, o senador é escoltado por policiais. Como pré-candidato do PL à Presidência, ampliou o aparato e um colete à prova de balas passou a fazer parte de sua indumentária. Apesar do receio de que algo parecido com o que aconteceu com o pai possa se repetir, Flávio anunciou que pretende dispensar a equipe de segurança que a Polícia Federal coloca à disposição dos candidatos durante o período eleitoral. O parlamentar desconfia que o governo pode usar essa brecha para infiltrar espiões em sua campanha.

DISCRETO - Romeu Zema: político anda acompanhado de guarda-costas
DISCRETO - Romeu Zema: político anda acompanhado de guarda-costas (Vitor Souza/Folhapress/.)

As pesquisas são unânimes em apontar o combate à violência e à criminalidade como a prioridade número 1 dos brasileiros. A constatação reflete não só nas narrativas difundidas durante a campanha presidencial, mas também na preocupação dos candidatos com sua própria proteção. Especialistas não acreditam que o crime organizado tenha políticos na mira, como se observa há algum tempo em países como o México e a Colômbia. “Ações assim atrapalhariam os negócios desses grupos, cada vez mais infiltrados em atividades econômicas com fachada de legalidade”, avalia Mario Sarrubbo, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Ainda assim, não há como descartar o risco de a polarização e o discurso de ódio servirem de gatilho para ações isoladas, como aconteceu com Jair Bolsonaro. Por isso, seja por cálculo político ou por temores justificáveis, os presidenciáveis estão fortalecendo seu aparato de segurança.

Flávio Bolsonaro não quer a Polícia Federal por perto, mas triplicou o número de policiais legislativos em sua equipe. Os demais presidenciáveis vêm adotando precauções semelhantes em meio à corrida ao Palácio do Planalto. O empresário Renan Santos (Missão-SP), que apareceu em terceiro lugar na última pesquisa Real Time Big Data, antecipou a convenção que oficializou seu nome para a disputa para poder contar imediatamente com escolta da PF. Segundo ele, a campanha recebeu ameaças do Primeiro Comando da Capital e do Comando Vermelho. Por razões compreensíveis, nenhum dos presidenciáveis fornece detalhe de seus aparatos. Lula, por estar no exercício da Presidência, tem em seu esquema de segurança dezenas de agentes da Polícia Federal e militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Prestes a ser confirmado candidato do partido Novo, o ex-governador Romeu Zema, ao contrário, usa apenas alguns guarda-costas.

Siga
Continua após a publicidade
PROTEÇÃO - Ronaldo Caiado: aparato contava com 51 policiais militares
PROTEÇÃO - Ronaldo Caiado: aparato contava com 51 policiais militares (Isaac Fontana/EFE)

De todos os presidenciáveis, Ronaldo Caiado é o que contava com a maior estrutura de proteção pessoal. No início do mês, a Justiça de Goiás determinou a redução do efetivo de segurança do ex-governador de 51 para quatro policiais militares. O candidato do PSD reclamou da decisão, justificando que o combate a quadrilhas e facções durante seu governo impõem um risco pessoal muito grande. As queixas foram ouvidas. A partir de agosto, o ex-governador contará com o apoio federal, que disponibiliza aos políticos veículos blindados, equipamentos antidrone, monitoramento digital e apoio do esquadrão antibombas — serviços ativados de acordo com a necessidade. O presidente da Associação Nacional dos Delegados da PF, Edvandir Paiva, ressalta que a escolta dos candidatos é uma missão complexa, até porque eles costumam não observar a maioria das regras. “Muitas vezes as recomendações da equipe são contra a exposição em certos locais. O perigo, às vezes, está aquém do crime organizado”, afirma. Os candidatos fazem bem em tomar medidas efetivas para reduzir riscos durante a campanha. Falta agora se aprofundarem em um debate mais sério sobre soluções para os graves problemas de segurança do país. Nesse campo, eles ainda estão devendo. Os eleitores certamente estarão atentos a esse “detalhe”.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 24 de julho de 2026, edição nº 3005

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Revista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).