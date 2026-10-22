Candidatos a governos estaduais fazem último debate antes do segundo turno
Dos seis estados que terão uma segunda fase da corrida eleitoral, quatro terão o confronto entre os postulantes estaduais
Às vésperas do segundo turno, candidatos a governos estaduais se encontram nesta quinta-feira para o último debate antes da ida dos eleitores às urnas no próximo domingo.
Dos seis estados que terão uma segunda fase da corrida eleitoral, quatro terão o confronto entre os postulantes.
Líder nas pesquisas pelo governo do Amazonas, Omar Aziz estará frente à frente com Professora Maria do Carmo.
Candidatos ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço debaterão nesta quinta-feira.
Empatados tecnicamente, Allyson Bezerra e Cadu de Lula, postulantes ao governo do Rio Grande do Norte, se confrontarão.
Professora Dorinha e Vicentinho Júnior, que disputam o governo do Tocantins, se encontrarão para apresentar suas propostas a quatro dias da segunda fase da corrida eleitoral.
Praticamente eleitas nas disputas pelos governos do Acre e do Distrito Federal, Mailza Assis e Celina Leão, respectivamente, informaram que não participarão dos debates. Seus adversários, Alan Rick e Leandro Grass, nesta ordem, serão sabatinados.