Candidato do PL em Minas sobre idas e vindas de Cleitinho: ‘Parece até piada’

Flávio Roscoe, candidato do PL ao governo de Minas Gerais, criticou as idas e vindas envolvendo a candidatura do senador Cleitinho (Republicanos-MG) durante entrevista a Marcela Rahal no programa VEJA em Foco. Segundo Roscoe, o partido aguardou durante 120 dias uma definição do Republicanos e, depois de uma decisão pela não candidatura, foi surpreendido pela mudança de posição. “Não tem cabimento aguardar por 120 dias, depois receber uma não candidatura. E depois que você lança a sua candidatura a não candidatura vira candidatura. Parece até piada”, afirmou. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que Roscoe considera que a reviravolta fragilizou a direita?

Na avaliação do candidato, a indefinição produziu insegurança entre os partidos e também entre os eleitores. Ele disse que havia sido construído um amplo espectro de apoio e que a alternância de posições — primeiro pela composição e depois pela retomada de candidaturas próprias — prejudicou a ideia de coesão. “Essa insegurança, essa incerteza que foi gerando desse modo, vai numa direção, ora vai no outro, fragilizou e muito” a proposta de unidade, declarou.

Roscoe afirmou ainda que havia colocado seu nome à disposição desde o início do processo. Segundo ele, inicialmente haveria uma chapa própria, depois foi costurada uma composição e, diante das incertezas, ele manteve sua candidatura disponível. O processo terminou, em sua avaliação, com a decisão de o PL lançar candidatura própria. Para o candidato, essa seria “a melhor opção nesse cenário para o PL, para Minas Gerais e para o Brasil”.

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Como Roscoe vê um eventual segundo turno?

Apesar da disputa no primeiro turno, Roscoe afirmou que a direita deverá se reunir novamente caso haja uma segunda etapa da eleição. Para ele, a convergência entre os campos políticos é um processo natural da disputa eleitoral.

Questionado sobre seu desempenho nas pesquisas, o candidato reconheceu que sua pontuação é baixa, mas argumentou que nunca havia disputado uma eleição. Roscoe disse que não fez pré-campanha em razão do acordo que havia sido costurado e afirmou que, em pesquisas qualitativas, aparece com menor rejeição e maior aprovação entre os nomes avaliados por ele. Também citou o apoio de nomes como Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Nikolas Ferreira e Bruno Engler como parte da estratégia para ampliar seu conhecimento entre os eleitores mineiros.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.