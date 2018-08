Sem a citação de qualquer nome, o potencial de votos de um “candidato apoiado por Lula” é de 42% nas eleições 2018, segundo pesquisa realizada pelo DataPoder360 divulgada nesta quinta-feira. O índice é maior até mesmo que o número de pessoas (37%) com tendência a votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja candidatura ainda precisa ser aceita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quando os entrevistados são estimulados com a opção “Haddad apoiado por Lula”, o potencial cai para 34%.

Embora configure um empate técnico dentro da margem de erro (dois pontos para mais ou para menos), a diferença entre os três cenários está na convicção do voto. Sozinho, o petista tem 30% de votos “com certeza”, enquanto seu apoio a alguém garante 25% de votos certos. Quando o nome do líder petista é ligado ao do ex-prefeito de São Paulo, este número cai para 8% e cresce a dúvida entre os entrevistados: 26% “poderia votar” e 14% não souberam ou não quiseram responder.

Com o nome de Lula ou com seu apoio a qualquer candidato, não souberam ou não quiseram responder é de apenas 3%. Com seu nome desacompanhado, o ex-presidente tem a maior rejeição (60% não votaria de jeito nenhum). O nome de Haddad ajuda a baixar este índice para 52%, quase o mesmo (55%) de quando há qualquer candidato com o apoio de Lula.

O levantamento ouviu 5.500 pessoas por telefone entre os dias 24 e 27 de agosto e foi registrado no TSE sob o número BR-04538/2018. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Depois das opções envolvendo o PT, o candidato com melhor posicionado é Ciro Gomes (PDT), que concentra 35% do potencial de votos (9% votaria com certeza; 26% poderia votar; 61% não votaria de jeito nenhum e 5% não sabe/não respondeu). Já o presidenciável Jair Bolsonaro lidera em rejeição tem o menor potencial (8% votaria com certeza; 17% poderia votar; 67% não votaria de jeito nenhum e 8% não sabe, não respondeu) — veja abaixo todos os cenários.

Na pesquisa estimulada de intenção de voto, Lula lidera com 30%, seguido por Bolsonaro (21%), Ciro (7%), Alckmin (7%), Marina Silva (Rede, 6%), Alvaro Dias (Podemos, 3%), Cabo Daciolo (Patriota, 2%), Henrique Meirelles (MDB, 2%). Guilherme Boulos (PSTU), João Amoêdo (Novo), Vera Lúcia (PSTU), João Goulart Filho (PPL) e Eymael (DC) têm 1% cada. Brancos e nulos somam 14%. Não sabem ou não responderam representam 4%.

Potencial de voto dos candidatos:

Lula (PT)

votaria com certeza: 30%

poderia votar: 7%

não votaria de jeito nenhum: 60%

não sabem/não responderam: 3%

Haddad apoiado por Lula

votaria com certeza: 8%

poderia votar: 26%

não votaria de jeito nenhum: 52%

não sabem/não responderam: 14%

Candidato apoiado por Lula

votaria com certeza: 25%

poderia votar: 17%

não votaria de jeito nenhum: 55%

não sabem/não responderam: 3%

Bolsonaro (PSL)

votaria com certeza: 8%

poderia votar: 17%

não votaria de jeito nenhum: 67%

não sabem/não responderam: 8%

Ciro (PDT)

votaria com certeza: 9%

poderia votar: 26%

não votaria de jeito nenhum: 61%

não sabem/não responderam: 5%

Marina Silva (Rede)

votaria com certeza: 5%

poderia votar: 26%

não votaria de jeito nenhum: 61%

não sabem/não responderam: 8%

Alckmin (PSDB)

votaria com certeza: 7%

poderia votar: 27%

não votaria de jeito nenhum: 62%

não sabem/não responderam: 4%

Alvaro Dias (Podemos)

votaria com certeza: 6%

poderia votar: 26%

não votaria de jeito nenhum: 52%

não sabem/não responderam: 16%