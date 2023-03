Candidato ao STF recebe recado: Lula já bateu o martelo

Um dos candidatos à sucessão do ministro Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu nesta quarta-feira, 29, um balde de água fria em suas pretensões de assumir a vaga a ser aberta com a aposentadoria do vice-decano da Corte. Um petista histórico, com laços no mundo jurídico, informou ao supremável ter ouvido do presidente Lula que o martelo foi enfim batido. O escolhido, segundo o relato recebido pelo candidato, será o advogado Cristiano Zanin, que defendeu o petista nos processos relacionados à Operação Lava-Jato e era considerado, desde o início, como o favorito.

Por uma questão de cortesia, a confirmação de Zanin só seria anunciada após a formalização da aposentadoria de Lewandowski, antecipada para uma data próxima ao dia 11 de abril. Se algo de muito extraordinário ocorrer até lá, Lula até pode mudar de ideia, mas a conversa de hoje teve o tom de “o jogo terminou” para os demais concorrentes.

O próprio Zanin ainda não teve uma conversa definitiva com Lula sobre a eventual escolha de seu nome para a vaga. Procurado, o advogado não foi localizado.