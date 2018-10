Candidato ao governo de São Paulo, Márcio França está com pneumonia

Candidato do PSB ao governo do estado de São Paulo, o atual governador Márcio França está com pneumonia. A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pela reportagem com os assessores de campanha. No final da tarde da sexta-feira, ele descobriu estar com a doença nos dois pulmões. Apoiado pela equipe média do Palácio dos Bandeirantes, França já está se tratando com o uso de antibióticos.

No debate realizado pela TV Globo na última quinta-feira, o candidato já apresentava febre e mal-estar. A intensidade da campanha e as chuvas que pegou pioraram o que se imaginava ser apenas uma gripe. Após tirar chapas, descobriu estar com a doença. Com o encerramento da campanha neste sábado, os médicos recomendaram moderação e que evitasse tomar chuva, friagem e grandes esforços.

A agenda do candidato para este sábado e domingo será mantida. Neste sábado, ele almoçará e tomará café da tarde com a família na casa de sua mãe, de 86 anos, na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo.

No domingo, ele volta a São Paulo onde votará na Escola Estadual Profª. Ludovina Credidio Peixoto, no bairro Itaim Bibi, Zona Oeste da capital, por volta das 10h30. Após votar, o candidato volta a São Vicente, onde acompanhará sua esposa, que votará no centro da cidade.