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Política

Candidato a vice de Flávio Bolsonaro aciona Justiça contra Manuela D’Ávila

Alfredo Gaspar impetrou notícia-crime em Porto Alegre após ser chamado de estuprador pela ex-deputada

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 16h55
Alfredo Gaspar
O candidato a vice-presidente da República Alfredo Gaspar -  (Wanezza Soares/.)
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O candidato a vice-presidente da República na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), enviou neste domingo, 18, uma notícia crime à Justiça Eleitoral de Porto Alegre contra a ex-deputada Manuela D’Ávila (PSOL-RS).

Durante uma manifestação em favor de Lula na capital gaúcha, Manuela acusou Alfredo Gaspar de estupro. “Não deixem que o Brasil tenha na vice-presidência um homem que estuprou uma menina da idade da minha filha”, disse a deputada.

Gaspar informa à Justiça que Manuela fez a acusação 11 dias após o Supremo Tribunal Federal arquivar a denúncia, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que não viu provas da denúncia feita pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB-MS).

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“O noticiante jamais foi investigado, denunciado ou condenado pela prática de estupro, de estupro de vulnerável ou de qualquer outro crime sexual”, diz a defesa de Gaspar.

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O candidato a vice-presidente diz que a acusação de Manuela não é um fato irrelevante, já que partiu de uma pessoa pública que tem projeção nacional e disputou eleição para o Senado. “O discurso foi proferido perante o público presente ao ato e, na sequência, difundido simultaneamente pelos perfis da noticiada, verificado e com mais de 2.400.000 seguidores”, diz a petição.

A defesa de Gaspar pede à Justiça a remoção, no prazo de 24 horas, da publicação disponível nas redes sociais de Manuela D’Ávila. Pede ainda que a ex-deputada seja proibida de difundir novas mensagens com conteúdo falso.

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Gaspar pede ainda que o Ministério Público Eleitoral requisite a instauração de inquérito policial para apurar crime previsto no Código Eleitoral.

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