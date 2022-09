Candidato a vice de Castro é alvo operação por desvio na Saúde

O ex-prefeito de Duque de Caxias e candidato a vice na chapa à reeleição do governador Cláudio Castro (PL), Washington Reis (MDB), foi hoje alvo de busca e apreensão por desvios na Saúde durante sua gestão no município da Baixada Fluminense. A Operação Anáfora foi deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União nesta quinta-feira.

Em nota, o governador afirma que “respeita o trabalho da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) e aguarda os desdobramentos da operação, que acontece em sete municípios”.

As investigações apontam que, durante o auge da pandemia de Covid-19, Reis, então prefeito, tomou medidas contrárias à Orgaização Mundial de Saúde e transformou o município “em exemplo de do que não fazer no combate ao coronavírus, com filas quilômetricas para vacinação sem sequer ter doses disponíveis, por exemplo”.

A força-tarefa investiga um suposto favorecimento na contratação de uma cooperativa de trabalho pela Secretaria de Saúde de Caxias quando Washington Reis comandava o município. O contrato e aditivos ultrapassaram R$ 563,5 milhões em pouco mais de dois anos.

De acordo com a PF, a cooperativa pertence a uma “estruturada e complexa organização criminosa que vem operando no estado em um contexto de corrupção sistêmica, em especial na área da saúde, há décadas”. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do ex-prefeito e também em um centro para dependentes químicos no município.

Por determinação da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, foram expedidos 27 mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias, Maricá, Angra dos Reis, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu e na capital fluminense.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, Na útima quarta-feira (31), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal manteve a condenação de Washington Reis por “crimes ambientais e parcelamento irregular do solo”, ocorridos em seu primeiro mandato em Duque de Caxias.