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Política

Candidato a governador no Pará se manifesta, após vídeo íntimo vazar nas redes

Daniel Santos publicou texto em conjunto com a esposa, a deputada federal Alessandra Haber

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 15h45 | Atualizado em 4 ago 2026, 16h08
Um homem barbudo de óculos e camiseta azul segura uma xícara, sorrindo ao lado de uma mulher morena que sorri para a câmera, com um cachorro preto peludo entre eles em uma mesa de madeira com pratos e talheres
O ex-prefeito Daniel Santos e a deputada Alessandra Haber  (Instagram/Reprodução)
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O ex-prefeito de Ananindeua Daniel Santos (Podemos), que será candidato ao governo do Pará, reagiu nesta terça-feira à divulgação de um suposto vídeo íntimo, que circulou em redes sociais nos últimos dias.

Santos fez uma publicação no Instagram em conjunto com sua esposa, a deputada federal Alessandra Haber (Podemos-PA), dizendo que continuam “firmes, fortes e unidos”.

O ex-prefeito não confirmou ser a pessoa que aparece na gravação, aparentemente feita sem consentimento.

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“A nossa vida privada diz respeito apenas à nossa família. Não é a primeira vez que, por sede de poder, eles atacam a nossa vida pessoal. Não concordamos com essa forma baixa de fazer política, porque aqui a gente faz política com trabalho”, escreveram os dois.

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Santos e Haber afirmaram que “é assim que vamos continuar: firmes, fortes e unidos. E, juntos, vamos cumprir o nosso propósito de cuidar das pessoas do nosso tão amado estado”.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada mostrou um empate técnico no primeiro e no segundo turno, mas com Daniel numericamente abaixo da atual governadora, Hana Ghassan (MDB).

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