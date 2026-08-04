Candidato a governador no Pará se manifesta, após vídeo íntimo vazar nas redes
Daniel Santos publicou texto em conjunto com a esposa, a deputada federal Alessandra Haber
O ex-prefeito de Ananindeua Daniel Santos (Podemos), que será candidato ao governo do Pará, reagiu nesta terça-feira à divulgação de um suposto vídeo íntimo, que circulou em redes sociais nos últimos dias.
Santos fez uma publicação no Instagram em conjunto com sua esposa, a deputada federal Alessandra Haber (Podemos-PA), dizendo que continuam “firmes, fortes e unidos”.
O ex-prefeito não confirmou ser a pessoa que aparece na gravação, aparentemente feita sem consentimento.
“A nossa vida privada diz respeito apenas à nossa família. Não é a primeira vez que, por sede de poder, eles atacam a nossa vida pessoal. Não concordamos com essa forma baixa de fazer política, porque aqui a gente faz política com trabalho”, escreveram os dois.
Santos e Haber afirmaram que “é assim que vamos continuar: firmes, fortes e unidos. E, juntos, vamos cumprir o nosso propósito de cuidar das pessoas do nosso tão amado estado”.
Pesquisa Genial/Quaest divulgada na semana passada mostrou um empate técnico no primeiro e no segundo turno, mas com Daniel numericamente abaixo da atual governadora, Hana Ghassan (MDB).