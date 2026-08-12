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Política

Candidata ao governo do Piauí ironiza regra eleitoral e faz pedido inusitado

Lourdes Melo concorre ao cargo pelo PCO

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 10h55 | Atualizado em 13 ago 2026, 10h30
Mulher idosa de pele morena e cabelos escuros, levemente ondulados, sorri discretamente. Veste uma camiseta vermelha com a sigla PCO em amarelo e o símbolo da foice e martelo. Ao fundo, folhagens verdes e bandeirinhas coloridas de festa junina.
Lourdes Melo, candidata ao Governo do Piauí pelo PCO (Instagram @lourdes.melo.pco/Reprodução)
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Candidata do Partido da Causa Operária (PCO) ao Governo do Piauí, Lourdes Melo protagonizou um momento inusitado durante entrevista a um programa da TV Conecta. Ao fim da conversa, o apresentador pede para que ela olhe em direção à câmera para falar com os telespectadores. Ao ser alertada de que não poderia pedir votos, uma vez que a campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto, ela ironizou as regras. “Então eu digo: Não vote em mim”, disparou, arrancando risadas no estúdio.

Na sequência, Lourdes defendeu que os eleitores aproveitem o período para conhecer sua trajetória em greves e movimentos ligados aos direitos das mulheres e dos trabalhadores. “Quero que a população conheça nossa atuação, das greves, nos bairros, nos direitos às mulheres e nas reivindicações dos trabalhadores. A gente pode pedir que eles apenas conheçam, só não pode pedir para votar”, completou.

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