Candidata que errou o próprio número na campanha trocou 78 por 15

A candidata a vereadora Edilamar Quintão Pimentel (PTN-RO) foi a postulante que descobriu apenas no momento do voto que seu número estava errado. A candidatura de Edilamar foi registrada no 1º Cartório Eleitoral de Guajará-Mirim com o número 19 789. Entretanto, os santinhos de Edilamar foram impressos por engano com o número 19 159, que, quando digitado na urna eletrônica, acusava candidatura inexistente.

Segundo o 1º Cartório Eleitoral, uma audiência pública foi realizada logo após o deferimento das candidaturas de Guajará-Mirim para resolver possíveis erros e alterações, mas a candidata não compareceu para verificar seu número. Edilamar, que fez toda a sua campanha com um número errado, não conseguirá receber nem o próprio voto.