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Política

Candidata à Presidência da República promete dobrar salários

Ex-diretora da UNE, Samara Martins também pretende obrigar parlamentares e suas famílias a utilizarem os serviços do SUS

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 18h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h21
samara
A candidata a presidente da República Samara Martins (UP) -  (./Reprodução)
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Para conquistar os votos nestas eleições, os candidatos a presidente da República fazem todo tipo de promessas aos eleitores. Algumas, além de não terem sustentação na realidade, não são acompanhadas sequer de explicações sobre a viabilidade.

A candidata Samara Martins, do partido Unidade Popular, por exemplo, promete reduzir a escala de trabalho, além de um aumento salarial de 100% para todos os trabalhadores.

A promessa, apesar de sedutora, ainda não repercutiu muito na vaquinha digital que a candidata promove para arrecadar recursos financeiros para sua campanha.

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Até a última sexta-feira, ela tinha arrecadado 79 mil reais no site Quero Apoiar, uma das instituições autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para levantamento de dinheiro para campanhas. Ela recebeu doações de 1300 eleitores.

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Ex-diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE), Samara pertence ao pelotão que entra na disputa presidencial para marcar posição partidária ou ideológica. Além do aumento generalizado, ela, se eleita, pretende tornar obrigar os  parlamentares e suas famílias usarem o SUS.

Samara Martins concorreu em 2020 à vereadora em Natal, mas não foi eleita. Em 2022, foi candidata a vice-presidente da República, porém sua chapa teve apenas 53 000 votos.

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A lei eleitoral estabelece critérios de acesso à propaganda gratuita no rádio e na televisão e aos recursos do fundo eleitoral. Para ter direito aos benefícios, os partidos precisam ter elegido uma bancada de, no mínimo, 13 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço dos estados.

Agremiações como a de Samara Martins não atendem esses requisitos e irão receber cada um 3,3 milhões reais do fundo eleitoral para custear as campanhas de todos os seus candidatos no país.

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Só para efeito de comparação, o PL de Flávio Bolsonaro e o PT de Lula — os líderes das pesquisas de intenção de voto — serão contemplados, respectivamente, 881 e 615 milhões de reais.

Sem muita margem, os figurantes têm recorrido a vaquinhas virtuais para tentar ampliar o caixa eleitoral e impulsionar suas propostas extravagantes.

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