Canadá anuncia aporte bilionário em fundo de proteção a florestas após reunião com Lula

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O presidente Lula se reuniu com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, nas Filipinas. O Canadá prometeu US$ 400 milhões ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) para impulsionar a preservação ambiental. Com isso, o fundo se aproxima da meta de US$ 10 bilhões. Também foram discutidos acordos de livre comércio e visitas futuras. Descubra os detalhes dos compromissos firmados.

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O presidente Lula se reuniu neste domingo, 15, com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, em um encontro paralelo à Cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), nas Filipinas. O chefe de governo canadense prometeu ao presidente brasileiro o repasse de 400 milhões de dólares ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), o equivalente a 2,26 bilhões de reais.

O montante será distribuído ao longo de quatro anos para incentivar a preservação ambiental e proteger ecossistemas. Carney demonstrou disposição de colaborar para ampliar ainda mais a iniciativa brasileira lançada no ano passado, por ocasião da COP30, em Belém do Pará.

Com a nova adesão internacional ao TFFF, o mecanismo financeiro de proteção às florestas chega a quase 8,5 bilhões de dólares em compromissos firmados, aproximando-se da meta inicial do governo brasileiro: 10 bilhões de dólares para iniciar os pagamentos de conservação.

Além da pauta ecológica, os mandatários dos dois países debateram a conclusão de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá e negociaram visitas bilaterais recíprocas em 2027. O líder canadense adiantou que planeja visitar o Brasil já no primeiro trimestre do ano que vem.

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Após cumprirem agenda internacional na Turquia e nas Filipinas, Lula e a comitiva presidencial devem retornar ao Brasil nesta segunda-feira, 16.