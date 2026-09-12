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Política

Campeã de arrecadação, campanha de Flávio Bolsonaro vê empresários com medo de doar

Candidato do PL lidera arrecadação, mas campanha enfrenta receio de doadores, que estariam com medo de represálias

Por Nicholas Shores Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 20h53
Homem de pele clara, cabelo escuro e camisa amarela, sorrindo e segurando um microfone, com uma multidão desfocada ao fundo
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à presidência da República em 2026 (YouTube/Reprodução)
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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, lidera o ranking de arrecadação entre os concorrentes ao Palácio do Planalto, com 47,9 milhões de reais registrados no Tribunal Superior Eleitoral até a última sexta-feira, 11. Lula (PT) vem na sequência, com 41 milhões de reais em receitas. 

Ronaldo Caiado, do PSD, tem 6,4 milhões de reais, e Romeu Zema, do Novo, conta até o momento com 3,9 milhões de reais. Terceiro colocado nas pesquisas mais recentes, Augusto Cury, do Avante, faz campanha com 412.062,00 reais declarados ao TSE. Renan Santos, do Missão, dispõe por ora de 1,3 milhão de reais.

Mas, ainda que estejam à frente do maior rival em termos de verba eleitoral, integrantes da campanha do PL têm reclamado entre si de um fator tratado como sintoma das suspeitas que estão no centro da sessão marcada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para a próxima terça-feira, 15.

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O plenário da Corte vai analisar o teor do relatório da Polícia Federal trazido a público pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master, sobre as ligações de seu colega Alexandre de Moraes com o ex-dono do banco Daniel Vorcaro, entre elas o contrato de 129 milhões de reais do Master com o escritório de advocacia da esposa do magistrado, Viviane Barci de Moraes.

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Em conversas reservadas no QG eleitoral de Flávio, conselheiros que têm ido ao encontro de empresários em busca de doações relataram um clima de medo entre executivos que gostariam de repassar dinheiro para a campanha, mas alegam ter medo de sofrer represálias de Moraes, inimigo público número 1 do presidenciável do PL.

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Até o momento, os maiores doadores privados do Zero Um são Erasmo Carlos Battistela, CEO da Be8, produtora gaúcha de biodiesel, com 500.000 reais, o prefeito de Chapadão do Sul (MS), Walter Schlatter (PP), com 300.000 reais, e o presidente do conselho da Rodobens, Waldemar Verdi Junior, com 180.000 reais.

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A legislação do TSE estabelece que pessoas físicas podem doar até 10% do rendimento bruto obtido no ano anterior à eleição.

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