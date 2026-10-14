Campanhas de Lula e Flávio avançam à espera de diagnóstico de novas pesquisas

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e de Flávio Bolsonaro avançam em suas estratégias e aguardam diagnósticos de pesquisas que podem nortear como cada uma delas atuará na reta final da campanha.

Nesta quarta-feira, a Quaest revelará os números do primeiro levantamento feito pelo instituto no segundo turno. De acordo com dados registrados no TSE, foram entrevistadas 2154 pessoas, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Um dia depois, será a vez de o Datafolha trazer um novo diagnóstico em relação à disputa pelo comando do Palácio do Planalto. Na semana passada, o filho de Jair Bolsonaro liderava com 49%, frente aos 45% do petista.

Nos primeiros 10 dias da segunda etapa da corrida presidencial, Flávio se dedicou a garantir alianças com vários partidos, enquanto Lula fez ajustes, investiu nas redes sociais e viu sua militância ocupar as ruas por todo país.

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O que ambos buscam ver com as novas pesquisas é qual das estratégias foi mais eficiente na conquista do eleitorado.

Aquele que tiver más notícias deve fazer ajustes na campanha para tentar se aproximar de um cenário vitorioso na reta final da campanha.