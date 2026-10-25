Campanhas de Flávio e Lula pedem ao TSE prorrogação do horário de votação

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e de Flávio Bolsonaro pediram neste domingo, 25, ao TSE a prorrogação do horário de votação em algumas regiões do Brasil.

O PT pede ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a votação seja estendida até as 19h em locais onde o transporte público enfrentou problemas. O PL, alegando fatores climáticos, foi à Corte para defender que a ampliação ocorra em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. As cidades listadas foram atingidas por temporais neste domingo, 25.

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