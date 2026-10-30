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Política

Campanha vitoriosa de Lula dá fôlego ao PT e projeta nomes que ganham força para sucedê-lo

O desafio central é saber se a sigla conseguirá construir uma liderança que reúna condições de manter sua competitividade eleitoral sem depender do presidente

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 06h00
SÃO PAULO (SP), 25/10/2026 - ELEIÇÕES 2026/COMEMORAÇÃO/REELEIÇÃO/LULA/AVENIDA PAULISTA/SP - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemora sua reeleição à Presidência da República durante pronunciamento na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (25), após a confirmação do resultado do segundo turno. Ao lado de apoiadores e aliados políticos, Lula celebra a vitória eleitoral, marcada por uma virada na apuração dos votos. Entre as lideranças políticas presentes estão o vice-presidente Geraldo Alckmin, a primeira-dama Janja Lula da Silva e representantes da base aliada, incluindo políticos do Nordeste, o senador Camilo Santana (PT-CE), ex-governador do Ceará, e o governador reeleito do Piauí. Foto: Wagner Origenes/AtoPress/Agência O Globo
EM ALTA - Camilo, Lula e Fonteles: governadores do Nordeste reforçaram a campanha em momento crítico  (Wagner Origenes/AtoPress/Agência O Globo/.)
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A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial garantiu ao PT mais quatro anos no poder, mas também expôs a urgência de uma discussão que o partido adia há anos: quem ocupará o espaço político do presidente quando ele não puder mais disputar eleições. A reeleição reforçou o papel central do ex-líder sindical na esquerda, mas, diante de sua anunciada saída de cena — completou 81 anos nesta semana —, ficou ainda mais evidente a necessidade de o partido construir uma liderança capaz de herdar seu espólio. Menos mau que a histórica virada no segundo turno, mais do que levar Lula a um triunfo que parecia improvável, sinalizou mudanças na hierarquia do petismo e apontou os principais candidatos a carregar o bastão a partir de 2030.

As novas movimentações ficaram visíveis na composição do palanque da vitória. Ganharam destaque o governador do Piauí, Rafael Fonteles, e o ex-governador do Ceará e senador Camilo Santana, ambos citados nos pronunciamentos após a proclamação do resultado — além deles, foram mencionados o vice-presidente Geraldo Alckmin e o deputado federal André Janones, responsável pela estratégia digital que alavancou a virada no segundo turno. Tanto Camilo quanto Fonteles estavam postados estrategicamente ao lado do presidente nas duas ocasiões.

São Paulo (SP), 24/10/2026 - POLÍTICA/LULA/ELEIÇÕES 2026 - Manifestantes se reuniram na Avenida Paulista em um ato de apoio ao candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. A mobilização reuniu apoiadores na região, que ocuparam parte da avenida para demonstrar apoio ao candidato. A manifestação ocorreu na tarde deste sábado (24), na capital paulista. Foto: Arthur Lamonier/Thenews2/Agência O Globo
COMPANHEIRO - Alckmin “faz o L” na Paulista: vice também é opção para 2030 (Arthur Lamonier/Thenews2/Ag. O Globo/.)

A ascensão dos governadores do Nordeste não se deu à toa. Ambos foram chamados às pressas e assumiram funções vitais de coordenação no segundo turno, depois de o presidente terminar a primeira rodada atrás de Flávio Bolsonaro (PL). Fonteles foi responsável por ajudar na errática comunicação da candidatura, enquanto Camilo assumiu a coordenação geral do segundo turno, dividindo o posto com o presidente do PT, Edinho Silva, muito criticado por fragilidades na campanha que o próprio Lula chamou de a “menos organizada” da qual participou. Lula só foi citar Edinho na quarta-feira 28, quando fez um post nas redes: “Quero aqui fazer um reconhecimento ao trabalho realizado pelo companheiro Edinho Silva, presidente do meu partido e coordenador da minha campanha. Sua dedicação foi fundamental para a pavimentação desse caminho que nos conduziu à vitória”, escreveu. Edinho agradeceu, mas reconheceu a necessidade de mudanças. “Somos o maior partido de esquerda da América Latina. Sei que temos desafios e muitas mudanças a serem feitas. E elas serão feitas, na escuta e no diálogo com a direção partidária e a nossa base”, respondeu.

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A ascensão de Fonteles e Camilo coroa a relevância crescente do Nordeste para o PT e Lula. Reeleito com mais de 70% dos votos no primeiro turno, Fonteles, 41 anos, é o segundo governador mais jovem do país (atrás de Lucas Ribeiro, da Paraíba, 37). Ao longo da campanha, ele abasteceu a equipe com trackings que ganharam o apelido de “DataRafael”. Quando menos de 2% das urnas haviam sido apuradas e o clima entre os aliados era de apreensão, ele publicou um vídeo nas redes falando que já era possível dizer que Lula seria o escolhido. Matemático de formação — foi o primeiro no vestibular, graduou-se pela Universidade Federal do Piauí na metade do tempo previsto e fez mestrado em economia matemática aos 19 anos, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), do Rio de Janeiro —, ele explicou que, mesmo que o percentual da apuração fosse baixo, já havia muito mais votos computados do que entrevistas coletadas em qualquer pesquisa, o que já permitiria fazer uma estimativa “com rigor estatístico enorme”.

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Fernando Haddad (PT), votou em um colÈgio na zona sul da capital neste domingo (25), segundo turno das eleiÁ¿es. Credito: Roberto Casimiro/Fotoarena
NO PÁREO - Haddad: aposta antiga para suceder a Lula, ele acumula derrotas eleitorais, mas tem confiança do presidente (Roberto Casimiro/Fotoarena/.)

Fonteles, porém, tem outras características que o credenciam a ganhar espaço com Lula. Ele foi secretário estadual da Fazenda na gestão de Wellington Dias e presidiu por dois mandatos o Comitê Nacional dos Secretários Estaduais da Fazenda, o que o fez ser cotado para ministro da Fazenda, cargo central no futuro mandato, que já começará pressionado pela cobrança por ajuste nas contas públicas — como secretário e governador, Fonteles implantou estratégias para melhorar a trajetória da dívida e a capacidade de pagamento e de crédito do estado e incentivou as parcerias público-privadas. Cautelosamente, ele nega ter conversado com Lula a respeito de cargos e descarta renunciar ao governo do Piauí. “Isso nem passa pela minha cabeça”, disse.

Mulher negra sorrindo, com tranças, camiseta vermelha e broche, segurando um microfone, ao lado de uma mulher jovem sorrindo, com cabelo castanho e colete verde, fazendo um L com a mão, em meio a uma multidão em manifestação
RENOVAÇÃO - Ana Elisa, 21, e Ana Júlia, 26: jovens petistas chegam à Câmara (Arquivo pessoal/Arquivo pessoal)
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Já Camilo Santana só consolidou uma ascensão que vinha desde a eleição de 2022. Naquele ano, após dois mandatos bem-sucedidos como governador do Ceará, conquistou vaga no Senado com mais de 70% dos votos e elegeu, no primeiro turno, Elmano de Freitas (PT). Em 2024, ajudou o PT a fazer o único prefeito de capital no país — Evandro Leitão, em Fortaleza. Neste ano, foi peça central na acirrada disputa que terminou com a vitória de Elmano sobre o ex-governador Ciro Gomes (PSDB). Na campanha de Lula, é atribuída a Camilo parte da estratégia de intensificar as caminhadas e os atos de rua com a presença do candidato. Esteve com o presidente em manifestações que arrastaram multidões na véspera da votação em Copacabana e na Avenida Paulista. Pelo desempenho, é cotado para assumir a Casa Civil, uma posição que ampliaria sua força em Brasília.

A ocupação de espaço pelos dois governadores do Nordeste reflete tanto o peso eleitoral da região quanto a necessidade de ampliar o grupo de lideranças capazes de sustentar o projeto petista para além de sua figura central. Na reta final da campanha, além de Camilo e Fonteles, também ganharam espaço o governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e Rui Costa, eleito senador pelo mesmo estado, que passou a coordenar as agendas do segundo turno. Esse movimento pode abrir espaço para lideranças de fora do eixo paulista, tradicionalmente influente no PT. Também há incerteza sobre o espaço de Fernando Haddad, que emendou a sua quarta derrota consecutiva nas urnas, reacendendo dúvidas sobre sua viabilidade como sucessor de Lula, embora tenha o respaldo do presidente, a quem sempre mostrou fidelidade, mesmo em missões impossíveis como a última eleição ao governo paulista.

A disputa por ministérios e funções estratégicas ainda pode alterar o equilíbrio interno do partido, especialmente se lideranças que ganharam projeção na campanha passarem a ocupar posições de maior poder no governo. A briga por espaço é complicada, porque há mais de uma dezena de aliados do presidente que foram derrotados nas urnas e aparecem como nomes fortes para assumir uma pasta, como Márcio França (PSB), Simone Tebet (PSB), Marina Silva (Rede), Gleisi Hoffmann (PT), Randolfe Rodrigues (PT), Eduardo Paes (PSD) e João Campos (PSB). Chama atenção que uma boa parte deles não pertence ao PT, e sua escolha poderia indicar disposição do partido de ceder espaço a aliados de outras siglas. No discurso da vitória, Lula deu destaque ao vice Geraldo Alckmin (PSB), a quem concedeu a primeira fala. O ex-tucano também é cotado para ocupar um ministério importante (foi especulado para a Fazenda) e não é descartado como candidato a sucessor de Lula em 2030, apesar da dificuldade do PT em abrir mão da cabeça de chapa.

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Edinho Silva, president of the Workers' Party (PT), speaks during the party's convention in Sao Paulo, Brazil, on Sunday, Aug. 2, 2026. President Lula maintained his lead over Flavio Bolsonaro ahead of October's election as a cloud of controversies swirled around the conservative challenger, a new poll found. Credito: Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images
PRESSÃO - Edinho Silva, presidente do PT: após críticas no primeiro turno, dividiu a coordenação da campanha com Camilo (Maira Erlich/Bloomberg/Getty Images)

O desafio central da questão sucessória é saber se o PT conseguirá construir uma liderança que reúna condições de manter sua competitividade eleitoral sem depender de Lula. O presidente é dono de uma trajetória política singular, com identificação junto a parcelas importantes do eleitorado e capacidade de articular setores que nem sempre compartilham as mesmas prioridades. Para o cientista político e professor da ESPM Paulo Ramirez, esse é um dos principais desafios para o último mandato do presidente. “O papel de Lula nesses quatro anos, além de governar o país, é construir uma liderança que possa sucedê-lo”, analisa. Ramirez aponta que, historicamente, líderes com grande capital político deixam para anunciar a sucessão quase às vésperas da eleição para diminuir a chance de desgaste do escolhido. Foi assim com Dilma Rousseff, apresentada oficialmente como candidata em dezembro de 2009, e com o próprio Flávio Bolsonaro, escolhido pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em dezembro de 2025.

A projeção de novas lideranças no PT também não se restringe a encontrar um sucessor para Lula, mas também em oxigenar o partido. Jovens quadros apareceram com destaque na mobilização pela reeleição, como as deputadas federais eleitas para o primeiro mandato Ana Elisa (PT-­MG), que aos 21 anos foi a mulher estreante mais votada do país, e Ana Júlia Ribeiro (PT-PR), 26 anos, que conquistou destaque nas ocupações de estudantes secundaristas contra a reforma do ensino médio, quando era adolescente. Ana Júlia, que estava ao lado de Lula no discurso da vitória, diz que limitar o papel da juventude à modernização dos discursos e à adaptação da comunicação para as redes é reducionista. “É diminuir o papel que podemos ter. Nós queremos pautar o que queremos para o Brasil, fazer um debate profundo das reais necessidades das pessoas”, afirma. Além do debate programático, a juventude terá como desafio conquistar espaço próprio no Congresso e dentro do partido.

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A renovação se torna ainda mais urgente porque, embora a discussão sobre o pós-Lula seja tratada há anos como tabu, o PT precisará enfrentá-la no próximo ciclo. A escolha de um sucessor não será apenas uma questão de estratégia eleitoral ou de equilíbrio interno: dela dependerá a capacidade de sobrevivência do partido como protagonista da política brasileira.

Publicado em VEJA de 30 de outubro de 2026, edição nº 3019

 

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