Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Política

Campanha rumo ao Planalto começa com atos públicos nos redutos dos candidatos

Primeiro dia oficial de campanha leva candidatos às ruas; discursos falaram sobre segurança pública, crime organizado, soberania nacional e STF

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 22h14 | Atualizado em 16 ago 2026, 22h15
Lula, de chapéu e camisa branca, acena para uma multidão vermelha à esquerda; Flávio Bolsonaro, de camisa amarela Meu Partido é o Brasil, sorri em meio a apoiadores à direita
Lula e Flávio Bolsonaro em seus atos iniciais de campanha: os dois estarão no Rio no sábado (Francio de Holanda/VEJA e Vittor Sales/Divulgação)
Continua após publicidade
Campanha rumo ao Planalto começa com atos públicos nos redutos dos candidatos Priorizar nos meus resultados Google

Embora partidos e candidatos já estejam há muitos meses trabalhando o diálogo com o eleitor e fazendo articulações políticas, neste domingo, 16, foi dada a largada oficial das campanhas para as eleições de 2026. Vários candidatos aproveitaram o dia para fazerem atos públicos de grande repercussão, para mostrar ao público quais são as pautas das suas campanhas. A partir de agora, está permitido pedir votos de forma explícita e fazer propaganda eleitoral na TV, no rádio e nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um evento no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, um local simbólico para o movimento sindical, berço político de Lula. No discurso, falou sobre soberania nacional, enfrentamento à violência contra as mulheres, exploração de terras raras e combate ao crime organizado.

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, homenageou Marisa Letícia, esposa de Lula que faleceu em 2017. “Ela, que junto a outras tantas mulheres que não estavam no chão da fábrica em 79, que não eram líderes sindicais naquele momento, tiveram um papel essencial nos bastidores”, disse Janja no evento deste domingo.

Lula, sorrindo e acenando com a mão direita, veste camisa branca e chapéu de palha, em um palco. Ao fundo, uma multidão de pessoas, muitas vestindo vermelho, e algumas bandeiras do Brasil. Mãos de pessoas na frente seguram celulares para filmar.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento de lançamento da campanha à reeleição, em São Bernardo do Campo (Francio de Holanda/VEJA)
Continua após a publicidade

O principal adversário do petista, Flávio Bolsonaro (PL), também escolheu um terreno seguro: a praia de Copacabana, na capital fluminense, berço do bolsonarismo. Ele tocou áudios antigos com a voz do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e buscou se colocar como uma continuidade ao projeto político dele. “Não dá para comparar o filho do Pelé com o Pelé, mas eu aceitei essa missão”, disse o senador.

Siga

Flávio disse que o bolsonarismo é o “último obstáculo para que o país não vire uma ditadura” e mencionou o fato de que o próximo presidente da República vai indicar quatro ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele prometeu que, se vencer, vai indicar magistrados “contra o aborto, contra as drogas, que não vão perseguir adversários políticos”.

Continua após a publicidade
Jair Bolsonaro, sorrindo, cumprimenta apoiadores em evento ao ar livre. Ele veste uma camiseta amarela com a frase MEU PARTIDO É O BRASIL em verde. Ao seu lado, um homem com uma bandeira verde nos ombros sorri, enquanto outros levantam celulares para filmar. O público parece animado, com alguns braços erguidos em sinal de apoio
Flávio Bolsonaro no ato inicial da campanha em Copacabana, no Rio (Vittor Sales/Divulgação)

Os outros candidatos a presidente também se dedicaram a fazer atos públicos para oficializar o começo da campanha. Renan Santos (Missão) escolheu o Largo do São Francisco, que abriga a Faculdade de Direito da USP, da qual ele foi aluno, mas não concluiu o curso. Usando um colete à prova de balas, ele tocou e cantou para os apoiadores. Um dos apelos mais fortes dele no discurso foi o enfrentamento às facções. “Nós vamos tingir o chão de vermelho com o sangue desses vagabundos”, disse.

Continua após a publicidade

O ex-governador do Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), participou de uma missa e fez uma carreata no entorno da capital federal, começando por Águas Lindas de Goiás e passando por várias outras cidades cumprimentando apoiadores. Assim como os adversários, ele também falou da segurança pública. “Estamos aqui em Valparaíso. Era a cidade mais violenta do Brasil em 2018, Caiado assumiu em 2019. Transitando o povo na rua, passeando nas praças, todo mundo alegre, tranquilo, restaurante aberto, uma vida normal que só se tem aonde se tem segurança pública”, disse.

Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, escolheu o norte de seu estado para começar a campanha. Ele também participou de uma missa na cidade de Montes Claros, no norte do estado, e visitou pontos da cidade. O ex-governador voltou a defender a criação de um superpresídio na Amazônia. “Vamos levar todos os líderes de organizações e facções criminosas”, falou o candidato.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).