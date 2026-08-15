Só hoje no Abril Day: assine 4 Revistas Impressas por R$ 32,90/mês!
Política

Campanha presidencial pega fogo, mas ainda não comove os eleitores

Metade do eleitorado não consegue dizer de forma espontânea em quem votará na eleição principal

Por Daniel Pereira 15 ago 2026, 18h10
SILÊNCIO - Lula, Flávio, Caiado, Zema e Renan: falar em cortes, revisão de programas e ajustes não rende votos
Candidatos à Presidência em 2026: Os dois mais bem posicionados, Lula e Flávio, não participarão do primeiro debate (Roberto Casimiro/Fotoarena; Allison Sales/Getty Images; Aloisio M./Fotoarena/Estadão Conteúdo; Wilton Junior/Estadão Conteúdo; Roberto S./AtoPress/Estadão Conteúdo/.)
Continua após publicidade
Campanha presidencial pega fogo, mas ainda não comove os eleitores Priorizar nos meus resultados Google

Desde o início do ano, o noticiário político é dominado pela eleição presidencial, incluindo na conta o impacto em diferentes candidaturas das investigações sobre dois grandes esquemas de corrupção, o do Banco Master e o da roubalheira bilionária contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Muito já se falou sobre as dificuldades de Lula para recuperar popularidade, de seu pacote de bondades estimado em cerca de 200 bilhões de reais e da forma como ele se beneficia dos erros dos adversários, internos e externos, para ganhar fôlego no eleitorado. Sem uma marca em seu terceiro mandato, o presidente aproveitou o tarifaço imposto pelo governo Trump, sob aplausos de familiares de Jair Bolsonaro, para se abraçar à bandeira da defesa da soberania nacional.

Muito se falou também sobre as dificuldades de Flávio Bolsonaro. Entre elas, os desgastes provocados pela revelação de que o senador pediu 134 milhões de reais para Daniel Vorcaro, o encrencado dono do Master, e pelo vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acusa o enteado de humilhá-la e desrespeitá-la. Os dois casos prenunciavam para alguns a morte da postulação presidencial do Zero Um. Não foi o que ocorreu.

Segundo pesquisa Quaest divulgada na sexta-feira 14, Lula tem 43% na simulação de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que marca 40%. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, eles estão empatados tecnicamente.

Siga
Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Eleitor distante

Apesar de a campanha pegar fogo no mundo político, ela ainda está distante de fatia importante dos eleitores. Levantamento Genial/Quaest divulgado em 5 de agosto revelou, por exemplo, que apenas 41% dos entrevistados ficaram sabendo da reconciliação de Flávio Bolsonaro com Michelle Bolsonaro. O armistício na família foi festejado como um gol de placa, mas não chegou ao conhecimento da maior parte da torcida (59%).

Continua após a publicidade

A maioria, por sinal, nem tem candidato a presidente na pesquisa espontânea — aquela em que o entrevistador não apresenta a lista dos postulantes ao cargo. Nesse cenário, conforme a pesquisa Quaest divulgada na sexta-feira 14, 51% não citam um escolhido, 25% mencionam Lula e 19% escolhem Flávio Bolsonaro.

Considerados os fieis da balança, os eleitores independentes também continuam, em boa parte, refratários à eleição. Entre eles, 29% declaram que não vão votar. Nesse segmento, Lula tem 33% e Flávio Bolsonaro 30%. Ou seja: são quase três partes iguais, conforme levantamento Genial/Quaest do dia 5 de agosto.

Continua após a publicidade

Uma sucessão presidencial é como uma corrida de longa distância que, quando está competitiva demais, demanda um sprint final. Há tempo de sobra para cair e se levantar durante o percurso, mas não se pode perder o fôlego na reta final, principalmente porque uma parcela importante dos eleitores decide o voto apenas às vésperas da eleição.

Publicidade
TAGS:
Bastidores de Brasília
Eleições
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 50% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).