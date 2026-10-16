Campanha de Lula deve explorar possíveis ajustes em redução de jornada em eventual governo Flávio Bolsonaro

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve explorar possíveis ajustes em redução de jornada em eventual governo Flávio Bolsonaro para ampliar a rejeição ao adversário do petista no segundo turno da corrida presidencial.

Apesar de o filho de Jair Bolsonaro e de outros senadores do PL terem votado a favor da PEC do fim da escala 6×1, aliados de Flávio reconhecem que mudanças devem ser feitas caso ele chegue ao comando do Palácio do Planalto.

Com a medida aprovada e a promulgação prevista para hoje, a campanha de Lula deve usar a proposição de várias formas – de sua aprovação aos seus efeitos – para tentar atrair voto do eleitorado às vésperas da segunda etapa da disputa presidencial.