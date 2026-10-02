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Política

Campanha de Lula vê saldo moderado com presença em podcast, mas destaca alcance digital nas redes

Equipe do petista nega articulação entre ida ao 'Flow' e ausência em debate, e reforça que agenda já estava prevista

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 13h48
Homem idoso de pele clara, calvo e com barba branca, vestindo camisa social azul clara, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um microfone preto com o logo Flow Podcast em um estúdio
Lula: no Flow Podcast, presidente falou sobre decisão de não ir a debate da Globo (Flow Podcast/Reprodução)
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Campanha de Lula vê saldo moderado com presença em podcast, mas destaca alcance digital nas redes Priorize VEJA no Google

Na cúpula da coordenação de campanha do presidente Lula, o balanço sobre a quinta-feira (1º) — marcada pelo cancelamento do debate na TV Globo e pela entrevista do chefe do Executivo ao Flow Podcast — é de um saldo moderado na reta final do primeiro turno.

Apesar da avaliação reservada, a equipe admite que o impacto digital foi favorável: tanto a íntegra da conversa quanto os cortes das falas do petista estão viralizando nas redes sociais. Integrantes da candidatura também descartam “teorias da conspiração” e lembram que a coincidência de datas foi fortuita, já que a participação no podcast estava agendada há semanas, após o líder petista ter sinalizado que não iria à sabatina da emissora.

Caso a eleição não seja decidida no próximo domingo, a expectativa é que Lula participe de debates no segundo turno. Uma reunião da coordenação está confirmada para a tarde desta sexta-feira, em São Paulo, onde serão definidas as próximas ações da campanha no cenário de uma nova disputa.

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