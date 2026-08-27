Campanha de Lula vê clima morno, mas aposta em mudanças nos próximos dias

A equipe da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconhece que o clima da disputa presidencial ainda está “meio morno”, mas aposta que as coisas vão começar a esquentar nos próximos dias.

Um dos fatores que deve contribuir para o ritmo ficar um pouco mais acelerado é o início da propaganda eleitoral da TV, a partir de sexta-feira.

Há ainda a avaliação de que as sabatinas de Lula e de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, no Jornal Nacional, da TV Globo, previstas para hoje e amanhã, também vão ajudar para “o clima de agora começou”.

A partir de agora, os presidenciáveis intensificarão o ritmo das viagens, darão mais entrevistas e se farão mais presentes na rotina do eleitorado.

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Isso inclusive deve contribuir para mudanças um pouco mais visíveis na pontuação dos postulantes ao comando do Palácio do Planalto nas pesquisas de intenção de voto.

Nos últimos levantamentos, eles oscilaram dentro da margem de erro, o que pode parar de acontecer com o avanço da campanha.