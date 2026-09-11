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Política

Campanha de Lula vai explorar investigação de Flávio Bolsonaro por lavagem de dinheiro e corrupção

Principal objetivo é colar a pecha de corrupto no candidato do PL à presidência da República

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 10h17 | Atualizado em 11 set 2026, 12h55
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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Campanha de Lula vai explorar investigação de Flávio Bolsonaro por lavagem de dinheiro e corrupção Priorizar nos meus resultados Google

Ciente da necessidade de dar um gás na campanha para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retome a dianteira na disputa direta com Flávio Bolsonaro pela presidência da República, o PT explorará o inquérito aberto pela PF para apurar se o senador do PL cometeu lavagem de dinheiro e corrupção no caso do financiamento de “Dark Horse”, cinebiografia sobre a história de Jair Bolsonaro.

Solicitado pela PF, o inquérito teve parecer favorável da PGR e foi autorizado pelo ministro André Mendonça, do STF, em julho.

A divulgação da investigação é vista internamente como janela de oportunidade para jogar parte dos holofotes que estavam concentrados na crise do STF – o que vinha abalando a campanha de Lula em função de sua relação com magistrados, especialmente Alexandre de Moraes – para o primogênito de Bolsonaro.

O principal objetivo da campanha do mandatário é colar a pecha de corrupto no candidato do PL à presidência da República, que vinha avançado nas pesquisas de intenção de voto e já aparecia empatado com o petista em levantamentos mais recentes.

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Ao Radar, o secretário de comunicação do PT, Éden Valadares, afirmou que a quebra do sigilo de parte dos inquéritos do Caso Master e a abertura de inquérito contra Flávio comprovam a hipocrisia do filho de Bolsonaro.

“A quebra do sigilo sobre Daniel Vorcaro e o escândalo do Banco Master revela a gigantesca hipocrisia da campanha de Flávio Bolsonaro que aparece na TV falando em honestidade e perseguir bandidos enquanto é ele o principal investigado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas”, disse Valadares.

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O assunto será explorado na reta final pela campanha na TV e nas redes. A primeira peça, aliás, já foi aprovada. Trata-se de uma imagem de Flávio e um cavalo preto em sua sombra com os dizeres: “Justiça confirma: Flávio Bolsonaro é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro no Dark Horse”.

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